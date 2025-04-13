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張善政出席台灣蔦屋書店簽約現場 展現政商人脈實力

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導
桃園市長張善政（左）率市府首長出席青埔新建案開工「站台」，稱許竹風建設董事長徐榮聰（右）回饋社會。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）率市府首長出席青埔新建案開工「站台」，稱許竹風建設董事長徐榮聰（右）回饋社會。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天上午前往中壢區青埔，出席竹風青森新建案工程開工暨台灣蔦屋書店簽約儀式，張善政率多位市府局長、立委及議員多人「站台」，張善政指出，感謝竹風建設董事長徐榮聰經營企業、不忘回饋社會，號召業界投入資源，響應市府推動復興區觀光政策。

徐榮聰本月初慷捐300萬元，支持桃園市原住民族發展基金會促進復興區觀光發展，獲張善政頒發感謝狀，竹風建設在青埔地區新建案促銷，張善政「投桃報李」公開率地政、都發、原民、青年、農業等局處長、議長邱議勝、國民黨立委及市議員、建商銀行各界多人，為該建案暨蔦屋書店簽約進駐「站台」，警力也出動維持市長勤務，凸顯徐榮聰的政商社會人脈關係和影響力。

張善政稱許徐榮聰腳踏實地、經營企業穩健，多年來深耕桃園推動城市發展，讓青埔地區如同國際都市，張說，這項典禮見證竹風建設與蔦屋書店第3度合作，提升建築文化價值，也提供市民國際級文化空間，他感謝徐榮聰擔任領頭羊，號召建商捐資推動復興區觀光發展。

徐榮聰特別感謝張善政率市府局處長為該建案動工及蔦屋書店簽約「站台」，徐趁機「廣告」推薦該建案距捷運、棒球場、美術館不遠的好地段，承諾建案10年防水保固、5年水電保固。他說，該公司與台灣蔦屋書店第3次合作，引進蔦屋書店住駐該建案，提供民眾生活美學。

竹風建設董事長徐榮聰展現政商人脈，青埔新建案動工，市長張善政率市府局處長及民代、建商多人出席。記者曾增勳／攝影
竹風建設董事長徐榮聰展現政商人脈，青埔新建案動工，市長張善政率市府局處長及民代、建商多人出席。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右五）出席青埔新建案開工「站台」，見證蔦屋書店簽約。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右五）出席青埔新建案開工「站台」，見證蔦屋書店簽約。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右四）出席青埔新建案「站台」，與竹風建設董事長徐榮聰（右三）等人開工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右四）出席青埔新建案「站台」，與竹風建設董事長徐榮聰（右三）等人開工。記者曾增勳／攝影

張善政 青埔

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