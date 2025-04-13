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中壢狂風暴雨夜市變「雨市」 彎道大淹水水上行車驚險

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導
中壢夜市狂風暴雨生意慘。網友形容有如「中壢雨市」。圖／取自臉書「大內壢生活分享」
中壢夜市狂風暴雨生意慘。網友形容有如「中壢雨市」。圖／取自臉書「大內壢生活分享」

桃園市14縣市豪大雨特報，桃園市昨晚狂風暴雨驟降，網友形容「跟颱風一樣」，尤其桃園、中壢多處街道淹水，中壢雨勢更超過100釐米，環北路轉彎道路更是積水淹水近膝、超過半個車輪胎，許多汽機車涉水，冒風雨趕路，有如「水上行車」相當驚險。

桃園市府水務局今天上午表示，這次豪大雨勢驟降，中壢地區多處淹水，其中環北路彎道淹水嚴重，經了解是該處下方水利會D支渠的灌渠穿越，並無下水道施工，2年前清淤，突然積水將在明天勘查後改善。

這場夜晚風雨來得又大又急，網友在桃園「大內壢生活分享」等臉書社群分享畫面，畫面PO出中壢夜市在風雨下變「中壢雨市」，夜市攤商避雨生意冷清，網友形容「好慘的夜市」。

還有網友PO出中壢環北路一處彎道淹水不退畫面，淹水近膝、超過半個車輪胎，許多夜歸民眾開車或騎車涉水而行，冒著風雨和引擎熄火下快速涉水經過，過程驚險，網友說，這道路淹水「好幾年都不改善，也算蠻厲害的」，也有網友酸「成功打造夏威夷」！

市府水務局表示，另中壢環北路、新生路連接錯位下沉，將請中壢區公所施工改善，其他多處淹水，上班後將調查是否堵塞、水門沒關、下水道系統造成，再尋求改善。

中壢環北路轉彎道路淹水超過半個輪胎，許多汽機車涉水如「水上行車」驚險。圖／取自臉書「大內壢生活分享」
中壢環北路轉彎道路淹水超過半個輪胎，許多汽機車涉水如「水上行車」驚險。圖／取自臉書「大內壢生活分享」
中壢地 昨晚狂風暴雨，汽機車冒險而行，過程驚險。記者曾增勳／翻攝
中壢地 昨晚狂風暴雨，汽機車冒險而行，過程驚險。記者曾增勳／翻攝
中壢環北路轉彎道路淹水超過半個輪胎，許多汽機車涉水如「水上行車」驚險。圖／取自臉書「大內壢生活分享」
中壢環北路轉彎道路淹水超過半個輪胎，許多汽機車涉水如「水上行車」驚險。圖／取自臉書「大內壢生活分享」

中壢 淹水

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