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中壢狂風暴雨夜 速食店員工拚命鎖門 網籲老闆升官加薪

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導
桃園市青埔一名麥當勞員工面對風雨使力拚命要鎖上大門，引起網友熱議誇讚。圖／取自臉書「內壢大小事」
桃園市青埔一名麥當勞員工面對風雨使力拚命要鎖上大門，引起網友熱議誇讚。圖／取自臉書「內壢大小事」

受到鋒面影響，桃園市昨晚帶來豪大雨勢，更吹起起陣陣強風，猶如颱風來襲，民眾在青埔地區的一家麥當勞風雨夜，目擊一名店員拚命賣力要將大門鎖上，避免雨水侵入店內，畫面曝光引起網友熱議，網友留言說，「這必須加薪」、「可以升經理了」。

桃園14縣市發布豪大雨特報，昨晚這場豪大雨特報，夜間有如狂風暴雨侵襲，網友在臉書「內壢大小事」PO出影片，桃園市青埔地區的一家麥當勞店外風雨劇烈，一名店員拚命使力鎖門，半蹲使命拉的過程，引起網友誇讚。

網友今天在「內壢大小事」臉書紛紛留言熱議，有的網友說，「這必須加薪」、「可以升經理了」、也有網友說，「真是危險、辛苦」「昨晚風雨根本與颱風一樣，雨大到無法騎車」，還有網友說，非常敬業的店員，給他鼓勵。

店員 桃園

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