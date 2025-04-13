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大雨襲桃園 當局接獲15處積淹水通報中壢較嚴重

中央社／ 桃園13日電

桃園市政府水務局表示，受強烈鋒面影響，12日下午起陸續出現強降雨，強風豪雨宛如颱風，截至今天凌晨共接獲15處積淹水災情通報，其中以中壢區較嚴重。

水務局發布新聞稿表示，為迅速應對豪雨可能造成的災害，桃園市政府12日下午1時就啟動三級災害應變中心，整合各局處與區公所力量，展開全面災害應變作業。

水務局說，截至今天凌晨共接獲15處積水災情通報，災點分布於中壢、平鎮、八德、觀音、蘆竹及桃園等區。 其中，中壢區受災情形較為嚴重，包括民族路六段、延平路、環北路、中正路二段、中北路二段、慈文路與文中二路口、力行路與文中二路口，及中新地下道等均出現積水情況。

水務局指出，市府在接獲通報後，立即派遣人員前往勘災，針對積水地點緊急處理。其中中壢區中北路二段，中壢區公所緊急出動抽水機組，執行排水作業，迅速恢復道路通行及民眾正常生活。

另外，也有民眾在臉書（Facebook）以「看起來是中壢環北灣又淹了」為題發文，還附上影片，畫面中淹水高度到民眾小腿肚，行經車輛有如路上行舟。有民眾留言表示，在桃園住20年左右了，以往除非超大豪雨，不然從沒看過桃園淹成這樣，「下雨不到4個小時，就有辦法淹成這樣，也沒看到市府有做什麼緊急措施，桃園的地勢不該淹水的」。

市府提醒市民可下載「水情看桃園」App，掌握即時雨情與災點資訊，並配合市府通報作業進行防災準備，外出務必注意行車安全，避免涉水行駛或進入淹水區域。 若住家位於低窪處，請預作砂包堆置與水平或垂直避難準備，共同降低災害風險。

中壢 桃園 淹水

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