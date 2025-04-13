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文化部首屆百大文化基地名單出爐 新竹縣5文化基地入選

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
位於北埔的姜阿新洋樓建於1946年，當時堪稱風華絕代的洋式建築，與「天水堂」、「金廣福公館」和「慈天宮」連為一氣，形成北埔特殊的人文風景。圖／新竹縣府提供
位於北埔的姜阿新洋樓建於1946年，當時堪稱風華絕代的洋式建築，與「天水堂」、「金廣福公館」和「慈天宮」連為一氣，形成北埔特殊的人文風景。圖／新竹縣府提供

第一屆文化部「百大文化基地」名單近日正式揭曉，新竹縣共有5處入選，包含橫山鄉大山背地區的大山北月、北埔鄉藍鵲書房以及姜阿新洋樓、關西鎮臺紅茶業文化館，以及竹東鎮蕭如松藝術園區，入選基地將獲得首屆入選證明及50萬元獎勵。

新竹縣文化局表示，此次全台選出110處文化基地，新竹縣提出了45件申請案，有5案脫穎而出。其中，橫山鄉的大山北月從廢棄空間活化、在地旅行、地方創生、小農產銷等議題出發，設計以柑橘為中心的各式體驗活動，包含柑橘博物館巡禮、柑橘品種牌卡賓果、山月慢食套餐、柑橘貝果DIY以及森林步道體驗，再結合大山背農民市集，讓民眾從多角度認識柑橘，也用行動支持在地小農，與在地農民共創價值以及向國際旅客招手。

鄰近北埔老街的藍鵲書房則結合閱讀與休憩的多功能複合空間，為喜愛閱讀和社交的民眾提供理想場所，並串聯周邊的國定古蹟「金廣福公館」、「天水堂」，縣定古蹟「姜阿新洋樓」、「慈天宮」，以及歷史悠久的「忠恕堂」、「鄧南光影像紀念館」和「龍瑛宗文學館」等場館，以書店為共創空間，讓人深入北埔的歷史與自然風貌。

同樣位於北埔的姜阿新洋樓建於1946年，當時堪稱風華絕代的洋式建築，與「天水堂」、「金廣福公館」和「慈天宮」連為一氣，形成北埔特殊的人文風景。對音樂推廣與教育十分熱心的姜家，在洋樓前院不定期舉辦花園音樂會，藉由演奏耳熟能詳的樂曲，吸引更多民眾來到洋樓、造訪北埔。

台紅茶業文化館則見證了台灣紅茶從萌芽到盛放、從地方產業走向國際舞台的非凡歷程。該館以茶葉文化為中心，打造結合在地美食的茶餐廳、辦理茶與藝術跨界展覽與工作坊、舉辦茶文化節慶活動、發展兒童與青少年茶教育計畫，甚至是推動國際茶文化合作與交流。除了推廣製茶產業，多元化的發展，打造既國際、又在地的「茶鄉情懷」。

蕭如松藝術園區改建自竹縣重要藝術家蕭如松的故居，並將周遭的日式舊宿舍一同規畫整建，以「蕭如松藝術節」為主軸，結合各類型的節慶、特殊日子和國定假日，設計出豐富多元的文化活動，讓參與者深入了解藝術，體驗創作的樂趣。現在多了文化基地的角色，將著力於辦理國際藝術展覽、開發日式文化手作課程、跨界合作與聯盟。

蕭如松藝術園區改建自竹縣重要藝術家蕭如松的故居，並將周遭的日式舊宿舍一同規畫整建，以「蕭如松藝術節」為主軸，結合各類型的節慶、特殊日子和國定假日，設計出豐富多元的文化活動，讓參與者深入了解藝術。圖／新竹縣府提供
蕭如松藝術園區改建自竹縣重要藝術家蕭如松的故居，並將周遭的日式舊宿舍一同規畫整建，以「蕭如松藝術節」為主軸，結合各類型的節慶、特殊日子和國定假日，設計出豐富多元的文化活動，讓參與者深入了解藝術。圖／新竹縣府提供
台紅茶業文化館以茶葉文化為中心，打造結合在地美食的茶餐廳、辦理茶與藝術跨界展覽與工作坊、舉辦茶文化節慶活動、發展兒童與青少年茶教育計畫。圖／新竹縣府提供
台紅茶業文化館以茶葉文化為中心，打造結合在地美食的茶餐廳、辦理茶與藝術跨界展覽與工作坊、舉辦茶文化節慶活動、發展兒童與青少年茶教育計畫。圖／新竹縣府提供
橫山鄉的大山北月從廢棄空間活化、在地旅行、地方創生、小農產銷等議題出發，設計以柑橘為中心的各式體驗活動。圖／新竹縣府提供
橫山鄉的大山北月從廢棄空間活化、在地旅行、地方創生、小農產銷等議題出發，設計以柑橘為中心的各式體驗活動。圖／新竹縣府提供
鄰近北埔老街的藍鵲書房則結合閱讀與休憩的多功能複合空間，為喜愛閱讀和社交的民眾提供理想場所。圖／新竹縣府提供
鄰近北埔老街的藍鵲書房則結合閱讀與休憩的多功能複合空間，為喜愛閱讀和社交的民眾提供理想場所。圖／新竹縣府提供

北埔 新竹 柑橘

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