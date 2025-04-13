快訊

「名模生死鬥」亞軍驟逝！開腦昏迷回天乏術 得年27歲

金融時報：川普豁免電子商品關稅首見對中國退讓 專家警告小心1事

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣府加速都更 新劃或變更苗栗市、苑裡鎮4處都更

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府評估火車頭園區等重大建設利多，新劃定苗栗火車站前周邊為更新地區，並訂定都市更新計畫。本報資料照片
苗栗縣政府評估火車頭園區等重大建設利多，新劃定苗栗火車站前周邊為更新地區，並訂定都市更新計畫。本報資料照片

苗栗縣政府評估火車頭園區等重大建設帶動，新劃定苗栗火車站前、苗栗縣府周邊，及苑裡天下路兩側商業區為更新地區，另變更南苗舊市區更新地區，透過降低門檻、容積獎勵等，提高意願加速都市更新

苗栗火車站前、縣府周邊劃定更新地區，及變更南苗舊市區更新地區案，並訂定都市更新計畫，縣府將於4月23日下午2點在縣府文化觀光局中正堂，辦理說明會；苑裡天下路兩側商業區劃定更新地區案，4月18日下午2點在苑裡鎮公所2樓會議室，舉辦說明會。

縣府指出，劃定都更地區的整合所有權人的比例，可由80%降至75%，時程獎勵多5%容獎，而非更新地區只有3.5%容獎，此外，申請人劃設都更單元只要確認符合「苗栗縣都市更新單元劃定基準」相關規定，即可不用再做環境評估。

其中，苗栗火車站前周邊更新地區案，北起義民街、西以鐵路用地為界，南至建中街、東至福星街及長安街，面積約11.73公頃，縣府、苗栗市公所正推動公辦都更評估，且斥資10億元興建委託民間經營火車頭園區，即將於本月25日開幕，車站意象延伸周邊商業區廊帶，具有都市再生潛力。

縣府周邊更新地區北起自治路、東至府東路、南至民族路、西以北安街為界，面積約13.67公頃，因應苗栗市親子館暨友善育兒空間明年啟用，配合行政功能及建設發展所需，改善縣治中心整體環境意象，兼顧提升地區商業及住宅機能。

苑裡天下路兩側商業區更新地區案，以天下路為核心，北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，範圍面積約6.4576公頃，配合苑裡公有零售市場重建工程，以都更進行建築物改善及公共空間機能整備，改善商圈環境及品質，強化市場重建效益。

此外，南苗舊市區更新地區案，2006年就已劃定，重新檢討面積從21.46公頃，擴大23.02公頃，北起至公路及西部縱貫鐵路、西以中山路東側為界，南至天雲街、東以中正路為界，希望解決巷弄狹小、建物老舊問題。

火車站 都市更新 都更

延伸閱讀

草莓田鳥網13鳥慘死 保育類也難逃 苗栗縣府限令拆除

影／苗栗後龍大雨 國3深夜10點多發生事故 傷亡不明

苗栗火車頭園區25日開幕 推貓咪萌寵攬客

今晚鋒面通過！西部留意局部大雨 明起中部以北有感降溫

相關新聞

好孕專車「難叫車」 桃園推新制

桃園好孕專車開辦1年，民眾反映專車難叫，補助「看得到、吃不到」，民代細究原因，因車資撥款要扣手續費，計程車司機興趣缺缺，...

苗栗縣府加速都更 新劃或變更苗栗市、苑裡鎮4處都更

苗栗縣政府評估火車頭園區等重大建設帶動，新劃定苗栗火車站前、苗栗縣府周邊，及苑裡天下路兩側商業區為更新地區，另變更南苗舊...

草莓田鳥網13鳥慘死 保育類也難逃 苗栗縣府限令拆除

苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，最近被舉報有13隻鳥中網慘死，生態保育人士辨識至少有4隻保育類鵂鶹、領角鴞、台灣...

兒童探索館工程廠商遭解約停擺兩年多 竹市府公布進度

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，是「藝文高地聚落」建設重要一環，卻因統...

多年來首見！苗栗人口數3月「大逆轉」 原因是實施新制

苗栗縣總人口數近10年來持續遞減，儘管竹南、頭份因科學園區人口持續成長，但其他鄉鎮市人口依然逐年遞減，「生不如死」是主因...

龍岡米干節邁入第15屆 今年加碼三場長街宴

2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年，今年米干節活動規模再升級，首度加碼辦理三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。