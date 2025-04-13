苗栗縣府加速都更 新劃或變更苗栗市、苑裡鎮4處都更

苗栗縣政府評估火車頭園區等重大建設帶動，新劃定苗栗火車站前、苗栗縣府周邊，及苑裡天下路兩側商業區為更新地區，另變更南苗舊市區更新地區，透過降低門檻、容積獎勵等，提高意願加速都市更新。

苗栗火車站前、縣府周邊劃定更新地區，及變更南苗舊市區更新地區案，並訂定都市更新計畫，縣府將於4月23日下午2點在縣府文化觀光局中正堂，辦理說明會；苑裡天下路兩側商業區劃定更新地區案，4月18日下午2點在苑裡鎮公所2樓會議室，舉辦說明會。

縣府指出，劃定都更地區的整合所有權人的比例，可由80%降至75%，時程獎勵多5%容獎，而非更新地區只有3.5%容獎，此外，申請人劃設都更單元只要確認符合「苗栗縣都市更新單元劃定基準」相關規定，即可不用再做環境評估。

其中，苗栗火車站前周邊更新地區案，北起義民街、西以鐵路用地為界，南至建中街、東至福星街及長安街，面積約11.73公頃，縣府、苗栗市公所正推動公辦都更評估，且斥資10億元興建委託民間經營火車頭園區，即將於本月25日開幕，車站意象延伸周邊商業區廊帶，具有都市再生潛力。

縣府周邊更新地區北起自治路、東至府東路、南至民族路、西以北安街為界，面積約13.67公頃，因應苗栗市親子館暨友善育兒空間明年啟用，配合行政功能及建設發展所需，改善縣治中心整體環境意象，兼顧提升地區商業及住宅機能。

苑裡天下路兩側商業區更新地區案，以天下路為核心，北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，範圍面積約6.4576公頃，配合苑裡公有零售市場重建工程，以都更進行建築物改善及公共空間機能整備，改善商圈環境及品質，強化市場重建效益。

此外，南苗舊市區更新地區案，2006年就已劃定，重新檢討面積從21.46公頃，擴大23.02公頃，北起至公路及西部縱貫鐵路、西以中山路東側為界，南至天雲街、東以中正路為界，希望解決巷弄狹小、建物老舊問題。