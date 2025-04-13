快訊

未買搶先看！Switch 2現身任天堂博物館 玩家可朝聖「近距離感受」

美中貿易戰恐燒到台灣！華郵：川習互不讓步經濟脫鉤增加實際戰爭可能

美中角力第二章 謝金河：美國國債攻防

草莓田鳥網13鳥慘死 保育類也難逃 苗栗縣府限令拆除

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，保育類台灣藍鵲中網死。圖／民眾提供
苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，保育類台灣藍鵲中網死。圖／民眾提供

苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，最近被舉報有13隻鳥中網慘死，生態保育人士辨識至少有4隻保育類鵂鶹、領角鴞、台灣藍鵲，縣府依野生動物保育法限令拆除，否則強制拆除、開罰。

縣政府農業處自然生態保育科根據舉報，4月9日會同保安警察第7總隊第5大隊相關人員到獅潭鄉一處草莓田，查出田主未經申請許可，在草莓田四周架設鳥網，13隻鳥中網死亡多時，辨識1隻台灣藍鵲，另有非保育一般類的1隻五色鳥，其餘已死亡多時腐敗難以確認。

發現的生態保育人士表示，這處草莓田鳥網有如高牆，且網繩不明顯，鳥類容易掛網纏身，如果無法及時脫困，都難逃一死，現場掛網慘死，包括2隻鵂鶹、1隻領角鴞、1隻台灣藍鵲，一般類五色鳥、翠鳥、樹鵲、金背鳩各1隻，2隻紅嘴黑鵯，另3隻不確定鳥種。

保育科指出，鳥類危害草莓，農友可依野保法申請架設鳥網防治，今年6件申請案，農友須承諾每早巡護，將死鳥解下並掩埋，如有存活個體即刻釋放，若有鳥類因鳥網受傷導致無法飛行，則通報農業處處理，鳥網於採收季結束後拆除。

獅潭草莓田未經申請許可架設鳥網，限期自行拆除，或申請架設，否則強制拆除，依動保法規定，如果使用禁止之方式，獵捕、宰殺保育類野生動物者。可處6月至5年徒刑，得併科20萬元至100萬元罰金，一般類野生動物則可處6萬元至30萬元罰鍰。

苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，保育類台灣藍鵲中網死，縣府立牌限令拆除。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，保育類台灣藍鵲中網死，縣府立牌限令拆除。圖／苗栗縣政府提供

保育類野生動物 台灣藍鵲 草莓

延伸閱讀

影／苗栗後龍大雨 國3深夜10點多發生事故 傷亡不明

苗栗火車頭園區25日開幕 推貓咪萌寵攬客

苗栗婦人「炸豬油」引發廚房火警 二度燒燙傷受傷送醫

影／苗栗公館透天厝暗夜大火 未裝住警器幸無人受困

相關新聞

好孕專車「難叫車」 桃園推新制

桃園好孕專車開辦1年，民眾反映專車難叫，補助「看得到、吃不到」，民代細究原因，因車資撥款要扣手續費，計程車司機興趣缺缺，...

草莓田鳥網13鳥慘死 保育類也難逃 苗栗縣府限令拆除

苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，最近被舉報有13隻鳥中網慘死，生態保育人士辨識至少有4隻保育類鵂鶹、領角鴞、台灣...

兒童探索館工程廠商遭解約停擺兩年多 竹市府公布進度

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，是「藝文高地聚落」建設重要一環，卻因統...

多年來首見！苗栗人口數3月「大逆轉」 原因是實施新制

苗栗縣總人口數近10年來持續遞減，儘管竹南、頭份因科學園區人口持續成長，但其他鄉鎮市人口依然逐年遞減，「生不如死」是主因...

龍岡米干節邁入第15屆 今年加碼三場長街宴

2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年，今年米干節活動規模再升級，首度加碼辦理三...

守護桃園觀音海岸 亞東石化攜手白玉志工淨灘顧環保

桃園觀音區的白玉海岸假日常吸引大量遊客輕旅遊、休憩，隨之而來的垃圾問題也日益嚴重。亞東石化展現企業社會責任，與當地白玉里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。