草莓田鳥網13鳥慘死 保育類也難逃 苗栗縣府限令拆除

苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，最近被舉報有13隻鳥中網慘死，生態保育人士辨識至少有4隻保育類鵂鶹、領角鴞、台灣藍鵲，縣府依野生動物保育法限令拆除，否則強制拆除、開罰。

縣政府農業處自然生態保育科根據舉報，4月9日會同保安警察第7總隊第5大隊相關人員到獅潭鄉一處草莓田，查出田主未經申請許可，在草莓田四周架設鳥網，13隻鳥中網死亡多時，辨識1隻台灣藍鵲，另有非保育一般類的1隻五色鳥，其餘已死亡多時腐敗難以確認。

發現的生態保育人士表示，這處草莓田鳥網有如高牆，且網繩不明顯，鳥類容易掛網纏身，如果無法及時脫困，都難逃一死，現場掛網慘死，包括2隻鵂鶹、1隻領角鴞、1隻台灣藍鵲，一般類五色鳥、翠鳥、樹鵲、金背鳩各1隻，2隻紅嘴黑鵯，另3隻不確定鳥種。

保育科指出，鳥類危害草莓，農友可依野保法申請架設鳥網防治，今年6件申請案，農友須承諾每早巡護，將死鳥解下並掩埋，如有存活個體即刻釋放，若有鳥類因鳥網受傷導致無法飛行，則通報農業處處理，鳥網於採收季結束後拆除。