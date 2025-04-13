兒童探索館工程廠商遭解約停擺兩年多 竹市府公布進度

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，是「藝文高地聚落」建設重要一環，卻因統包廠商財務不佳、施工進度嚴重落後，市府於2022年9月解約迄今，後續進度不明，引發關注。文化局說，兒探館的首要工程是盡速復工，若一切順利，希望能在2027年底完工。

市府表示，兒探館整修工程因統包廠商立城營造股份有限公司出現嚴重財務異常，已於2022年9月12日終止契約。工程停工期間，市府積極辦理中途結算作業，釐清廠商違約情形及相關損害賠償責任；本案中途結算報告書已於2024年12月完成驗收，目前正辦理履約爭議訴訟程序，以追償市府所受的相關損害及賠償金額。

文化局表示，針對尚未完成的工程，已於2024年率先辦理現況評估案，針對既有結構、機電、消防、空調及排水等設施設備進行專業評估，目前評估結果已納入後續工程重啟計畫中，並於今年1月啟動規畫設計與監造技術服務案招標作業，目前正進行第二次上網公告，並積極邀請國內建築團隊投標，期盼於5月完成決標。

文化局強調，兒童探索館當前的首要任務為盡速復工，未來承攬工程的團隊應確保施工品質，並以持續且務實的態度推動工程進度，使場館順利完成整修作業，期盼能於116年底如期完成建設，正式對外開館。

市府規畫兒童探索館為5層樓建築，統包工程於2020年4月27日開工，歷經2次契約變更，展延竣工至2021年12月14日。未料統包商因財務嚴重異常，2022年4月起工程進度不斷落後，市府還找來專家學者輔導、檢討無效，2022年9月12日終止契約，工程進度79.96%。