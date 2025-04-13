好孕專車「難叫車」 桃園推新制

桃園好孕專車開辦1年，民眾反映專車難叫，補助「看得到、吃不到」，民代細究原因，因車資撥款要扣手續費，計程車司機興趣缺缺，服務量能不足。桃園市婦幼局表示，4月推新方案，最快隔天可領到錢，還加碼獎勵金。業界持觀望態度。

台中市今年推動好孕專車，市長盧秀燕表示，透過台中通App發放乘車金，不必領券或辦卡，線上系統正在開發，預計7月上路。

桃園市婦幼局去年3月推出「一生好運卡」，補助孕婦搭計程車到醫院診所做產檢，單趟最高補助250元，總金額9000元全國最高，但不少民代接獲反映，指「好運卡」是使用悠遊卡系統支付車資，想叫到能刷悠遊卡的計程車不容易，等同補助「看得到、吃不到」。

國民黨桃園市議員朱珍瑤前陣子剛生小孩，實測好孕卡實用性，來回醫院能叫到專車的機率約二分之一，認為不夠普及；議員林政賢指出，悠遊卡公司撥款給車行需要不少時間，且悠遊卡公司會抽手續費，參與服務利潤比載一般客人收現金少，是司機不願投入主因。

民進黨議員魏筠建議婦幼局加強媒合醫院診所與車行結盟，只要是醫院診所叫車，優先指派婦幼專車接送；議員許家睿則呼籲好孕專車要有嬰兒汽座，確保安全。

婦幼局長杜慈容表示，4月已推新制，悠遊卡公司每晚會結算好運卡消費額度，核撥費用給各車行，司機最快隔天能領到錢。為鼓勵更多司機加入服務，婦幼局額外加碼每筆車資10%當服務獎勵，一個月服務超過100趟，另有獎勵金5000元。至於嬰幼兒汽座則在洽談中。

桃園市計程車客運業商業同業公會理事長李樹木表示，加碼每趟車資10%當獎勵，對司機有實質幫助，但政策才剛上路，可能還要觀察一段時間才知成效。

台中市社會局長廖靜芝說，台中好孕專車編列7007.5萬元預算，透過台中通App發放乘車金，對象除設籍台中的本國孕婦，也包括配偶設籍台中的非本國孕婦，單趟最高補助200元，總金額6000元，預估1.2萬人受惠。