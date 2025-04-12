多年來首見！苗栗人口數3月「大逆轉」 原因是實施新制

苗栗縣總人口數近10年來持續遞減，儘管竹南、頭份因科學園區人口持續成長，但其他鄉鎮市人口依然逐年遞減，「生不如死」是主因，但今年3月全縣人口數卻意外「大反轉」，比2月多了190人，連人口不到4000人的獅潭，在2月也回升，縣府民政處分析應是「房屋稅2.0」新制造成的影響。

苗栗縣10年來人口持續減少，與最高峰2014年56萬7132人相較，到去年底足足少了3萬4728人，今年全縣2月底人口數為53萬2672人，3月成長到53萬2862人，逆轉增加了190人，是往年幾乎不曾出現的情況。全縣高齡化最嚴重的獅潭鄉今年1月跌破4000人整數，僅有3993人，2月也神奇地回到去年12月的4008人。

獅潭鄉長劉淑能表示，鄉內人口逐年逐月遞減，尤其今年三、四月氣候溫差大，對長者的健康影響大，一周內就有4名老人家往生，即使有幾人遷籍到鄉內，但數字也比不上長者凋零的人數，鄉內人口減少的趨勢，在「生不如死 」的趨勢下，依然嚴峻。