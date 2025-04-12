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龍岡米干節邁入第15屆 今年加碼三場長街宴

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影
2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影

2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年，今年米干節活動規模再升級，首度加碼辦理三場次的長街宴，每場次88桌，4月19、20日邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，4月27日也將燃起篝火，融合「點火求吉」的儀式，今舉行開幕記者會，凡活動期間入住桃園好棧，即可憑住宿證明免費至活動現場服務台兌換限量米干節提袋。

張善政今出席記者會並與首度在桃園舉行的世界緬僑聯誼大會300位貴賓，一同為米干節揭幕，張說，張善政說，龍岡米干節榮獲交通部觀光署「國際級特色活動」肯定，忠貞新村文化園區更入選為台灣觀光100亮點，成為桃園年度最具代表性的觀光品牌活動之一。

張善政說，今年活動在歡樂之餘也要顧到前陣子，3月28日緬甸中部發生強震災情受影響的一些好朋友，今年米干節特別將傳統潑水節及火把節轉化為祈福儀式，希望大家在享受美食之餘，能心念泰國的朋友，希望他們受創不要太嚴重並平安。

4月19、20日邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，4月27日也將燃起篝火，融合「點火求吉」的儀式。現場還有各式的特色攤位和豐富多元的體驗互動，如踩街遊行、民族打歌、趣味闖關、服飾體驗、文化DIY等豐富活動，更可以大啖在地小吃及異國美食。

此外，位於龍岡地區中山路、貿東路、前龍街以及龍平路上更有超過60家米干店也同步推出道地滇緬風味料理與熱情服務，凡活動期間入住桃園好棧，即可憑住宿證明免費至活動現場服務台兌換限量米干節提袋。

桃園市觀旅局提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞，假日出遊開車的民眾可將車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場；也可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站。

2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影
2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影
2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影
2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影
2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影
2025桃園龍岡米干節將於4月19日至27日熱鬧登場，自創辦以來已邁入第15年。記者翁唯真／攝影

張善政 朋友 桃園

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