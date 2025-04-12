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守護桃園觀音海岸 亞東石化攜手白玉志工淨灘顧環保

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
亞東石化與白玉里志工淨化觀音海岸。圖／亞東石化提供
亞東石化與白玉里志工淨化觀音海岸。圖／亞東石化提供

桃園觀音區的白玉海岸假日常吸引大量遊客輕旅遊、休憩，隨之而來的垃圾問題也日益嚴重。亞東石化展現企業社會責任，與當地白玉里的環保志工聯手參加淨灘活動，總計約100人參加，透過行動守護這片美麗的海岸環境。

亞東石化總廠長張宗林表示，觀音白玉海岸以壯麗自然景觀著稱，整排風機與豆腐巖的美景吸引無數遊客打卡拍照，隨著遊客人數的增加，海灘的環境問題也亟需關注。亞東石化聯合白玉里志工，共同舉辦淨灘活動，呼籲大家一起維護這片環境的整潔，讓白玉海岸永遠保持其自然之美。

為了維護桃園觀音區白玉海岸的自然環境，亞東石化發起淨灘活動，號召當地誌工共襄盛舉，近100名志工在美麗的海岸線上清理垃圾，展現團結的力量及對環保的熱情，活動不僅提升了環境意識，也讓社群成員更緊密合作，攜手守護這片美麗的土地。

近百位志工長期守護海岸。圖／亞東石化提供
近百位志工長期守護海岸。圖／亞東石化提供

東石 淨灘 觀音

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