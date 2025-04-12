桃園義興國小旁瓶頸道路要開卻不成 卡「一原因」積極處理中

桃園市平鎮區義興國小旁巷弄至義興街及新興街現為私人用地，不過地方期盼開通瓶頸道路，方便民眾通行，也可紓解地方交通，但因該路段土地所有權人啟新社福會因董事會內部爭議，致無法處份此道路用地協議而延宕。桃園市工務局回應，土地所有權原則同意，但董事資格尚在法院審理中，需法院及主管機關社會局同意方可辦理過戶，市府將積極協助後續事宜。

義興國小學生眾多，每到上下學時間，都有不少接送學生的車流，不過市議員舒翠玲表示，義興國小周邊道路每逢上下課時間車滿為患，附近居民苦不堪言，針對周邊道路車流擁塞問題，先前於2023年5月開會決定開闢。

舒翠玲說，新興街130巷至新興路177巷24弄間的路段、及新興路179巷9弄至義興街間的路段，因該路段土地所有權人啟新社福會因董事會內部爭議，致無法處分此道路用地協議而延宕。

舒翠玲表示，日前邀集相關單位討論，希望盡速開通道路，啟新基於公共利益願意配合市府協議價購提供土地開闢道路，但礙於訴訟仍在進行中，社會局不同意其處份此土地。所幸法律明訂當事人針對單一特殊事件可委請法院裁定「特別代理人」來議決重要事情，因此，還得再與市府法務局、社會局、工務局一同針對此特別代理人身份及代表性認定，方能盡速處理道路用地協議價購事項。