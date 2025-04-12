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堤防高度不足恐洪患 桃園水務局籌編20億整治龍南幹線
桃園老街溪水系的區域排水龍南幹線，興建至今逾20年，原有堤頂高度已不足應付如今氣候變遷衝擊，恐有洪患。桃園市水務局今表示，整治計畫上個月送經濟部水利署審議通過，待中央正式公告，將邁入實質工程階段。
水務局表示，龍南幹線曾在2008年規畫治理方案，但方案已不足以應付現今氣候變遷，且當時未公告治理所需的用地範圍，工程不易推動。本次重新檢討修正計畫，除了護岸堤防加高加強、水路拓寬等硬體建設，將排水提升到25年重現期不溢堤的保護標準，另也評估所需用地範圍評估
水務局表示，此次重新檢討需要新建或改建的護岸長度近4公里，加上用地取得，預估整體治水經費超過20億元，經費龐大，將待經濟部水利署公告檢討案後，籌編經費分年分期完成整治。
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