上不封頂！白沙屯媽進香今起恢復報名 人數已跨入26萬
白沙屯媽往北港徒步進香活動今天重新開放報名，中午前已跨入26萬，報名到4月28日傍晚6點截止，白沙屯媽進香人數每年都創新高，由於報名「上不封頂」，今年會有多少人報名參加，引起外界和不少信眾好奇。
白沙屯拱天宮管委會總幹事陳春發表示，今天報名的隨香客人數在上午已跨進26萬大關，雖然沒有進香背心可發，但進香帽、毛布、臂章都可供應無虞；下午還是有許多人來報名，但不致於像先前大排長龍逾1公里，因已無背心可發，報名費從700元減為500元。
去年隨白沙屯媽進香的報名人數爆量至17萬9971人，廟方今年準備了23萬件背心，但報名第7天就發完，為補充帽子、毛巾和臂章，廟方從4月8日起暫時停止受理報名4天，今天起恢復受理報名。
陳香發說，先前報名的香客人數爆量，有許多香客一人就帶來上千份報名單，今天已稍微和緩，代為報名的大多是幾十人，上午最高的數字是一口氣為125人報名。今年會有多少人報名隨香，他個人認為應該會有27萬多人。
今年白沙屯媽進香行程從農曆四月初五（5月1日）出發，到四月十四（5月11日）下午回宮，共10天9夜，因出發及回宮都是假日，廟方認為這也是今年香客報名又爆量的原因之一；今年進香團出發後，要在33小時內趕到北港，又是一次「急行軍」的挑戰，回程時就較為寬鬆。
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