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罷團借不到場地質疑公權力阻撓 桃市民政局說分明

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府推動市民活動中心E化租借系統，目標全市建置251處，現已完成178處（示意圖）。本報資料照片
桃園市政府推動市民活動中心E化租借系統，目標全市建置251處，現已完成178處（示意圖）。本報資料照片

桃園有3百多處市民活動中心，部分使用率高，也因搶手容易引發紛爭，市府民政局為此推出E化租借系統，成效良好，民代盼持續推廣，覆蓋率最好達100%；民政局表示，全市現有178處活動中心建置E化租借系統，但是否做到全部覆蓋還要評估。

桃園前年傳出里長與里長因活動中心租借使用問題發生衝突，雙方互控強制、性騷等罪，不僅鬧進法院，也上新聞版面；民代細究里長們衝突原因，主要是活動中心租借管理不透明，因此催生E化租借系統，民眾上網就能看到活動中心各時段租借情況與申請租用。

民政局指出，桃園共385處活動中心，有181處歸民政局管，其餘屬社會局權責，市府試辦E化租借系統，去年完成110處，今年截至3月新增了68處，目標至少做到全市251處，將分季逐步完成。

民進黨議員黃崇真、彭俊豪、劉仁照等人都關心E化租借系統普及，利用質詢機會追蹤建置進度，強調租借制度透明才有公信力；劉仁照也提到最近罷免團體想借活動中心辦宣講都借不到，不少人質疑市府刻意阻饒。

國民黨議員林政賢則關心E化租借系統普及率為何只有251處，呼籲覆蓋率最好能達百分之百。

民政局長劉思遠表示，民眾租借活動中心或公園場地有一定程序，基於政府社福政策延伸，會優先留給關懷據點、老人供餐或促進健康相關宣導課程，此類申請案有50%優先權，其他時段只要符合租借規定，同時段無人租借，市府不會刻意阻撓，過去也有核准罷團租借公園宣講、辦快閃連署站的紀錄。

劉思遠說，市民活動中心未全面建置E化租借系統，有部分是因為土地產權有問題，有部分是沒使用執照，也有一些是使用情況不頻繁而無建置必要，此部分會滾動檢討。

劉仁照 桃園 衝突

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