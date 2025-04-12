全國首場到府客語認證開考 新竹縣府60人率先應試

為推廣客語，客委會推出到府認證計畫，新竹縣政府創全國之先，今天在縣府大樓舉辦全國首場到府客語認證考試，共60名縣府員工率先應試。縣府團隊也客製印有金榜題名、考試順利的吐司，送給參加考試的員工作為應援小禮，期許考生通過認證。

民政處指出，以往客家委員會設在新竹地區的考場，以明新科大、敏實科大及光復高中居多，另開放學校40人以上可申請到校認證，首次舉辦的到府認證考試，踏出校園，在縣府大樓即可應試，獲得員工一致好評，剛開放報名就秒殺。

民政處表示，到府認證除提升考試便利性，縣府也配合客委會政策，提供全程應試者補助報名費、核發到考禮券、補休等獎勵；合格者，核發1800元至5000元不等的認證合格禮券及記功嘉獎等行政獎勵，希望透過各項獎勵措施，鼓勵縣府工積極學習客語，營造大家來講客的友善環境。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣客家人口密度高達67.8%，是全國客家人口比例最高的縣市，推動客語復振及文化傳承是縣府責無旁貸的使命，尤其洽公民眾以客家人居多，提升縣府員工的客語能力，是客語推動政策中最重要的一環。

民政處長陳建淳指出，為營造縣府客語友善環境，由縣長以身作則，在每周與局處首長召開的主管會報，皆以客語發言為主，並要求尚未通過的首長積極帶領同仁學習客語、參加客語認證。客語認證基礎級暨初級的考試方式是採電腦作答，感謝客家委員會及承辦單位台師大協助克服公務網域的困難，縣府才能順利開辦到府認證考試。