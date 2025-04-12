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小黃司機請款不易...桃園好孕專車難叫 婦幼局推新制促改善
桃園好孕專車開辦滿一年，雖提車資補助全國最高，但民代接獲反映專車難叫，細究原因是撥款程序冗長且要扣手續費，導致願意配合政策的計程車司機不多，建議市府檢討；婦幼局表示，4月有新制上加速撥款流程，獎勵金也有大幅提升。
桃園市婦幼局去年3月推出「一生好運卡」，補助孕婦搭計程車到醫院診所做產檢，單趟最高250元，總金額9000元全國最高，偏遠山區依路程額外加碼1600元到2000元，但不少民代接獲反映，指「好運卡」是使用悠遊卡系統支付車資，想叫能刷悠遊卡的計程車不容易，等同補助「看得到、吃不到」。
國民黨桃園市議員朱珍瑤前陣子剛生小孩，實測好孕卡實用性，往返醫院能叫到專車的機率約二分之一，還不夠普及，細究原因，主要是計程車司機請款不容易，不願意投入服務；議員林政賢表示，用悠遊卡支付車子，悠遊卡公司會抽手續費，手續費由車行吸收，司機拿到的錢已經不多，還要再扣手續費，是不願投入服務的主因。
民進黨議員魏筠建議婦幼局除了與計程車行合作，也該加強媒合醫院診所與車行合作，只要是醫院診所叫車，優先指派婦幼專車接送；議員許家睿呼籲好孕專車要有嬰兒汽座，增加嬰幼兒路上安全。
婦幼局長杜慈容表示，4月1日有新制上路，悠遊卡公司每晚會結算好運卡當天消費額度，並將費用核撥給各車行，司機最快隔天就能領到錢。為鼓勵更多司機加入服務，除了既有分潤，婦幼局額外加碼每筆車資10%作為獎勵，一個月服務超過一百趟，另有五千元獎勵金。至於嬰兒汽座問題，目前司機配合意願低，還在和車行、汽座廠商三方討論獎勵方案中。
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