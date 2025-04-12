快訊

出門帶傘！鋒面傍晚抵達 雲林以北今晚嚴防大雷雨、雷擊

復出失敗！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

更強！iPhone Fold摺疊機「擁雙裝置優勢」 展開後秒變iPad mini超便利

聽新聞
0:00 / 0:00

小黃司機請款不易...桃園好孕專車難叫 婦幼局推新制促改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園推好孕專車滿1年，民眾反映叫車不易，婦幼局4月推新制鼓勵更多司機加入服務。本報資料照片
桃園推好孕專車滿1年，民眾反映叫車不易，婦幼局4月推新制鼓勵更多司機加入服務。本報資料照片

桃園好孕專車開辦滿一年，雖提車資補助全國最高，但民代接獲反映專車難叫，細究原因是撥款程序冗長且要扣手續費，導致願意配合政策的計程車司機不多，建議市府檢討；婦幼局表示，4月有新制上加速撥款流程，獎勵金也有大幅提升。

桃園市婦幼局去年3月推出「一生好運卡」，補助孕婦搭計程車到醫院診所做產檢，單趟最高250元，總金額9000元全國最高，偏遠山區依路程額外加碼1600元到2000元，但不少民代接獲反映，指「好運卡」是使用悠遊卡系統支付車資，想叫能刷悠遊卡的計程車不容易，等同補助「看得到、吃不到」。

國民黨桃園市議員朱珍瑤前陣子剛生小孩，實測好孕卡實用性，往返醫院能叫到專車的機率約二分之一，還不夠普及，細究原因，主要是計程車司機請款不容易，不願意投入服務；議員林政賢表示，用悠遊卡支付車子，悠遊卡公司會抽手續費，手續費由車行吸收，司機拿到的錢已經不多，還要再扣手續費，是不願投入服務的主因。

民進黨議員魏筠建議婦幼局除了與計程車行合作，也該加強媒合醫院診所與車行合作，只要是醫院診所叫車，優先指派婦幼專車接送；議員許家睿呼籲好孕專車要有嬰兒汽座，增加嬰幼兒路上安全。

婦幼局長杜慈容表示，4月1日有新制上路，悠遊卡公司每晚會結算好運卡當天消費額度，並將費用核撥給各車行，司機最快隔天就能領到錢。為鼓勵更多司機加入服務，除了既有分潤，婦幼局額外加碼每筆車資10%作為獎勵，一個月服務超過一百趟，另有五千元獎勵金。至於嬰兒汽座問題，目前司機配合意願低，還在和車行、汽座廠商三方討論獎勵方案中。

悠遊卡 桃園 計程車司機 車行

延伸閱讀

威強電擴產能 桃園買地

與活動中心共用 桃園新屋幼兒園使用時間遭壓縮盼改善

南崁溪中有人！桃園老嫗外出散步卻落水 警消即刻救援

大甲媽回鑾！計程車要跳表收費 中市：違者最高罰9萬元

相關新聞

全國首場到府客語認證開考 新竹縣府60人率先應試

為推廣客語，客委會推出到府認證計畫，新竹縣政府創全國之先，今天在縣府大樓舉辦全國首場到府客語認證考試，共60名縣府員工率...

小黃司機請款不易...桃園好孕專車難叫 婦幼局推新制促改善

桃園好孕專車開辦滿一年，雖提車資補助全國最高，但民代接獲反映專車難叫，細究原因是撥款程序冗長且要扣手續費，導致願意配合政...

民代籲推免費月嫂 桃園規畫中

桃園市政府鼓勵生產，近2年加碼生育補助、產後心理諮商與中醫調理，但未提供免費月嫂到宅服務，民代表示，全台7縣市都已推出，...

竹北勝利七、八街改道 交旅處：少塞車5分鐘

新竹縣AI智慧園區廠商開始進駐，縣府預估5千多名產業人才通勤需求恐衝擊交通，計畫將竹北市勝利七街、勝利八街改為單行道，前...

中壢仁海宮擁鎮殿之寶 攜手故宮推文物展

中壢「新街廟」仁海宮建廟200年，至今仍保存開基觀音菩薩與媽祖神尊，香火鼎盛，董事長王介禧近年響應環保與永續發展，逐步實...

賴17條公布後... 縣長鍾東錦今率團赴陸 苗縣府：純屬巧合

苗栗縣長鍾東錦今天率團赴大陸四川交流參訪8天，成為「賴17條」公布後第一位赴陸參訪的縣市首長，引起矚目和話題，縣府方面今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。