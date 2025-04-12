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中壢仁海宮擁鎮殿之寶 攜手故宮推文物展
中壢「新街廟」仁海宮建廟200年，至今仍保存開基觀音菩薩與媽祖神尊，香火鼎盛，董事長王介禧近年響應環保與永續發展，逐步實施減香、不燒金紙、不放鞭炮等政策，並與故宮合作發展文物藝品欣賞，營造出宗教與藝文兼具的信仰中心。
仁海宮的觀音菩薩神像是先人1826年用布巾從廣東背來台灣奉祀，媽祖神尊則是1834年從北港朝天宮請回中壢的分靈，信眾多稱「中壢媽」，神靈護佑地方商旅平安，廟方香火至今也綿延興旺。
王介禧說，仁海宮1826年建廟至今，從起初奉祀觀音菩薩到媽祖娘娘，廟方至今保存當年兩尊開基神尊，也是「廟方之寶」最珍貴的鎮殿文物，近年也請來文物專家修復168年前的「恩覃海國」牌匾，廟方繼去年與故宮合作推出國寶巡遊3D數位媒體展，贏得好評下，今年繼續與故宮合作推出文物歷史數位展，讓信眾香客上香祈福，也可欣賞古文物及藝術品。
另外，慶祝建廟200周年，廟方從農曆正月到12月福醮法會，月月有活動，廟方將營造環保福醮文化，有別於傳統福醮，寺廟屋頂使用太陽能發電，廟方不燒金紙後，將不放鞭炮，逐步將5柱香減為2柱香，增設科技自動偵測PM2.5排放，成為環保永續、文物藝術的寺廟。
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