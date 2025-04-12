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竹北勝利七、八街改道 交旅處：少塞車5分鐘

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣AI智慧園區廠商開始進駐，縣府預估5千多名產業人才通勤需求恐衝擊交通，計畫將竹北市勝利七街、勝利八街改為單行道，前晚辦說明會，多名議員、民代與里長對改變動線能改善交通的作法存疑，交旅處長陳盈州則表示塞車情況約能從最長8分鐘縮短至3分鐘。

交旅處前晚在十興里民活動中心辦理說明會，多名民代與居民出席，關心施工期間交管、勝利國中通學問題與工程是否會新增涵洞等。

交旅處表示，AI園區預計將引進5456名產業人才，今年先進駐1500名，已造成地方交通負擔，未來若全部進駐，尖峰時段小客車恐多達3千多輛，實有改善必要。交旅處上個月完成莊敬一路到莊敬北路改線工程，但由於勝利七街和勝利八街仍維持雙向通行，使得交通仍有瓶頸，車流轉向會有衝突。

陳盈州表示，莊敬北往涵洞方向原本車程要5到8分鐘，改單行道後，實測縮短到3分鐘，節省行車時間約4到6成。

塞車 新竹 涵洞

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