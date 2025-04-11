賴17條公布後... 縣長鍾東錦今率團赴陸 苗縣府：純屬巧合

苗栗縣長鍾東錦今天率團赴大陸四川交流參訪8天，成為「賴17條」公布後第一位赴陸參訪的縣市首長，引起矚目和話題，縣府方面今天說明，強調這次參訪預算早在去年已編列，行程也早已排定並獲中央核准，時間點在「賴17條」後，純屬巧合。

縣府指出，這趟行程絕非臨時起意「說走就走」，在相關行程細節敲定後 ，大陸四川省海峽兩岸交流促進會今年2月發函邀鍾縣長率縣府團隊前往參訪交流，盼深化雙方在文化、觀光、農業、生態保護及青年創業方面的合作。

此行在縣府報中央核准後，鍾縣長在今天4月11日率相關局處及鄉鎮市長展開參訪行程，希望汲取經驗，也將整合縣內各鄉鎮市特有優勢，為苗栗縣的觀光產業、各項公共建設注入創新思維，同時要將苗栗特色行銷到大陸。

縣府指出，四川省又稱巴蜀，是中華文化重要源頭之一，境內擁有歷史名城及世界文化遺產，旅遊資源豐富，且有完善的水利設施，農業經濟發達。苗栗觀光產業及農業是縣政發展核心項目之一，將透過這次交流汲取對岸將文化、觀光、建設結合的經驗。

行程將前往被列入世界文化遺產名錄、世界上最大的石刻彌勒佛坐像「樂山大佛」、新津農博園等，學習運營模式並考察園區的遊客服務、環境保護措施與宣傳推廣策略。

另外 ，也將參訪成都熊貓基地、城市建設、梓潼七曲山大廟、都江堰水利工程、苗栗台商的台麗莊園，觀摩在地城市建設、水利工程及台商經營概況。其中苗栗縣高鐵特定區英才書院文昌帝君香火，當年引自梓潼文昌廟文昌帝君，至今保佑苗栗莘莘學子考試順利，學業進步，也藉此機會溯源感恩文昌帝君的庇佑。