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竹市兒藝節飛翔樂園秀軟實力 奪美、法設計大獎

中央社／ 新竹市11日電

新竹市文化局今天表示，日前舉辦「2025兒童遊藝節－飛翔樂園」獲多項國際設計大獎，包括美國繆思設計獎及法國設計獎共3項金獎，讓台灣創意躍上國際舞台。

新竹市文化局長王翔郁今天告訴中央社記者，「2025兒童遊藝節－飛翔樂園」在3至6日於新竹公園舉行，4天活動吸引36.5萬人次參與，活動以「城市即樂園」及「新竹的孩子都會飛翔」為主題核心，將新竹公園轉化為大型互動藝術場域，與民眾歡度兒童節。

王翔郁指出，此次將活動送件參加國際設計獎項，獲得美國「繆思設計獎」（MUSE Design Awards）概念設計類「展覽和活動」及「兒童」2項金獎。

他表示，另在活動中的沉浸親子劇場「風城作曲家」是導演王登鈺為新竹創作作品，讓兒童在參與體驗活動中，透過藝術了解竹市，獲法國設計獎（French Design Awards）概念設計類「兒童」金獎。

王翔郁指出，今年活動體驗內容多元，包括橫跨藝術與科技的互動體驗，也有視覺驚喜的裝置場景，展現藝術、科技與在地文化結合的軟實力，讓台灣創意躍上國際。

新竹

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