竹縣人口增議員選區重畫公聽會...竹北分東西區 關西減席

新竹縣人口持續增長，今天舉辦選舉區變更草案公聽會，收集各界看法，其中竹北市分為東、西區，議員席次各9名、4名，關西鎮從2席減少為1席，議員總席次仍維持37席，新竹縣選委會表示，今天是收集相關建議，預計在5月底提報中選會審議。

選委會今天表示，竹北市人口增加快速，這20年來竹北人口成長10.7萬，人口成長率88％均落在東區，適度調整選區規模，可避免應選名額差異過大，由一變更為兩個選舉可反映民意代表性，促進東、西區的區域發展。

選委會提到，變更後的範圍和應選名額共分為11個選舉區，變更部分為第一選區為竹北市西區4名（婦女保障1名）、第二選區為竹北市東區9名（婦女保障2名），等於竹北市多一席議員。同時關西鎮由2位議員變更為1位議員，其他鄉鎮則維持不變，總數維持34席，加上平地1席、山地2席，仍維持竹縣37席議員。

選委會說明，中選會去年9月有發文到各地選委會，若有相關建議，要在今年5月底提報中選會審議，這次先用去年12月人口數來做初步的試算。

對於調整竹北議員席次，西區多位里長發言極力贊成，認為竹北議員們大多關注在東區，若能選出西區議員，能更關注西區的發展，服務更扎實。有竹北議員支持，認為東西區人口與發展不同，這些年來逐步落差，分為東、西區能專職服務地方，帶動西區發展。但也有竹北議員反對，認為東區人口快速增加，差距很大，東區人口眾多，不該畫分出來。