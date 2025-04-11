快訊

質詢火藥味濃！蔣萬安和她「大戰8分鐘」 轟綠營是共產黨走狗

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

敏感時間！縣長鍾東錦率團參訪四川8天 苗縣府：農業觀光交流

中央社／ 苗栗縣11日電
苗栗縣長鍾東錦11日率團訪問大陸四川。（聯合報資料照）
苗栗縣長鍾東錦11日率團訪問大陸四川。（聯合報資料照）

苗栗縣長鍾東錦今天率團前往中國四川進行為期8天參訪行程，縣府表示，此次考察主針對農業、水利、觀光文化等面向汲取經驗，互相交流，整合縣內優勢，為縣政建設注入創新思維。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，中國四川省海峽兩岸交流促進會今年2月發函邀請縣府團隊前往參訪交流，縣府呈報中央核准後，今天由縣長鍾東錦率相關局處及鄉鎮首長展開8天參訪行程。

縣府表示，四川境內擁有歷史名城及世界文化遺產，水利設施都江堰水利灌溉工程歷千年不衰，另有著名大熊貓繁育研究基地，觀光旅遊資源豐富。苗栗縣觀光產業以及農業是縣政發展核心項目之一，因此將透過此行交流學習，汲取文化、觀光與建設結合方式。

根據縣府擬定考察計畫，8天行程將前往被列入世界文化遺產名錄、世界最大的石刻彌勒佛坐像「樂山大佛」，參訪成都熊貓基地、都江堰水利工程、台商台麗莊園；此外，苗栗縣英才書院文昌帝君香火引自四川梓潼文昌廟，此行也溯源感恩文昌帝君的庇佑。

苗栗縣政府說，此次考察將汲取大陸四川地區水利發展、農業暨保育工作、青年培力、觀光與文化建設等發展經驗，藉雙向交流的機會，提升縣內觀光產業的發展，同時也把苗栗的好山好水推廣至對岸。

世界文化遺產 考察 鍾東錦

延伸閱讀

JHBL／獎盃留下！苗栗大倫國中男籃再度進入甲組八強決賽

「賴17條」後首位登陸縣市長 苗栗縣長鍾東錦赴四川交流八天

非六都第一個！苗栗縣長鍾東錦：認同碳盤查秤重後要減重

中台治理平台8縣市線上會議 鍾東錦：較擔心汽車產業鏈

相關新聞

與活動中心共用 桃園新屋幼兒園使用時間遭壓縮盼改善

桃園市新屋區清華市民活動中心與新屋幼兒園為同一建築，4樓無償提供當作活動中心空間，不過幼兒園擔心長者平時進出共用電梯，擔...

敏感時間！縣長鍾東錦率團參訪四川8天 苗縣府：農業觀光交流

苗栗縣長鍾東錦今天率團前往中國四川進行為期8天參訪行程，縣府表示，此次考察主針對農業、水利、觀光文化等面向汲取經驗，互相...

竹縣人口增議員選區重畫公聽會...竹北分東西區 關西減席

新竹縣人口持續增長，今天舉辦選舉區變更草案公聽會，收集各界看法，其中竹北市分為東、西區，議員席次各9名、4名，關西鎮從2...

應急2萬套裝備到位！「粉紅超跑」香燈腳明早恢復報名

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，報名2025年徒步進香之旅的香燈腳總數已超過25萬人，超乎預期，但因進...

桃園航空這城社區逾半住戶不願被犧牲 國土署前喊徵收

桃園市大園區東隆凱悅、光明社區多數屋主和過田聚落爭取納入航空城開發徵收，今天組團中午先到桃園國際機場遞陳情書，下午應邀參...

六都唯二無服務 桃園民代催生月嫂到宅顧產婦

桃園市政府鼓勵生產，近2年加碼生育補助、產後心理諮商與中醫調理，但是六都唯二未提供產後月嫂到宅服務的直轄市。民代指全台有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。