應急2萬套裝備到位！「粉紅超跑」香燈腳明早恢復報名

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，報名2025年徒步進香之旅的香燈腳總數已超過25萬人，超乎預期，但因進香服等裝備短缺，宣告暫停報名4天；拱天宮今表示，目前應急約2萬套裝備已到位 ，將於明（12日）上午8點起恢復受理報名。

另外，第4屆「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，12位入圍決賽選手，也將在明天於白沙屯媽祖網路電視台AI數位攝影棚登台較量，持續為今年的媽祖婆進香之旅炒熱氣氛。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，今年準備23萬套裝備告罄後，因背心製作時效較長，廠商也無法趕製，無奈只能調整報名費僅提供臂章、帽子、毛巾、口罩等，但前幾天因為這些相關裝備也嚴重短缺，才暫停報名作業，臨時再採購加碼約有2萬套，明天上午恢復受理報名至4月28日止。

而為了宣揚白沙屯媽祖婆的慈悲心與信仰，由白沙屯媽祖網路電視台發起舉辦的「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，今年邁入第4屆，2月15日發佈比賽簡章後，也是參與熱烈，不到24小時的時間就報名額滿。