桃園航空這城社區逾半住戶不願被犧牲 國土署前喊徵收

桃園市大園區東隆凱悅、光明社區多數屋主和過田聚落爭取納入航空城開發徵收，今天組團中午先到桃園國際機場遞陳情書，下午應邀參加國土署變更相關都市計畫專案小組會議，全力爭取加入航空城開發徵收。

爭取權益的社區、聚落住戶合計超過150戶，陳情總指揮議員徐其萬、副總指前里長鄭清木指出， 原本因為不是所有住戶都同意徵收，10多年前被內政部都委會982次議排除。但是希望徵收的住戶占多數，認為社區、聚落距離未來的機場第3跑道只有數百公尺，有噪音問題，居住生活品質勢必變得很差，而且兩岸關緊繃對峙，讓人憂心有國安問題，一直希望中央能重新評估。

鄭清木說，立委涂權吉和徐其萬、航空城原位置保留居民權益促進會積極向市府、中央反映，去年終於獲得國土署同意辦理修正計畫，評估光明社區（透天建築）、過田聚落納入徵收並辦理公展，但是東隆凱悅社區仍被排除在外，主因之一是社區為公寓建築，區分所有權人的產權不像光明社區能獨立計算。

但是民代和促進會仍持續向中央爭取，強調東隆凱悅有43戶，37戶同意徵收，並和住戶代表到光明社區、過田聚落的變更計畫公展說明會上反映心聲，獲國土署、民航局官員及機場公司允諾會向上反映，終於促成今天下午2點到專案小組會議陳述意見，被視為重要進展。

航空城原位置保留居民權益促進會理事長呂佳峰等人、鄭清木和住戶代表說，東隆凱悅社區已經很靠近桃園國際機場北跑道，未來第三跑道完工啟用後，社區變成在北跑道與第三跑道之間，航空噪音值恐逾百分貝，這附近的國小、幼兒園、派出所、消防隊、公車總站、加油站、社區活動中心都要拆遷，社區四周就是機場將築起的高牆，這樣合理嗎？

陳情團體也指出，第三跑道完成後，未來桃園機場跑道及空側管制區間留一棟7層樓高的東隆凱悅建築物，這樣的實況不是荒謬突兀嗎，也增加未來機場營運安全管理難度與飛安等風險。