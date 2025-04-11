六都唯二無服務 桃園民代催生月嫂到宅顧產婦

桃園市政府鼓勵生產，近2年加碼生育補助、產後心理諮商與中醫調理，但是六都唯二未提供產後月嫂到宅服務的直轄市。民代指全台有7個縣市政府推月嫂到宅服務，高雄、屏東甚至非弱勢家庭也有免費時數，盼桃園能跟進；婦幼局表示正在規畫，3個月內會有結果。

桃園市政府近2年陸續推出多項婦幼福利，包括加碼生育補助、好孕專車、產後心理諮商與中醫調理等，政策頗受好評，但民代認為剛生完小孩是產婦最虛弱、最需要幫助的時候，可惜此部分需求未受到重視。

議員于北辰表示，月子中心收費不便宜，動輒10、20萬元，不見得所有家庭都能負擔，月嫂價格相對親民，但市場紊亂，民眾也換擔心服務品質問題。因此，有的縣市已開始幫忙媒合，公定價格讓人一目了然，甚至提供免費時數，且無條件限制。桃園和台北是六都唯二沒有提供月嫂到宅服務福利的直轄市，盼桃園跟進，做到無條件補助。

議員謝美英指出，月嫂不僅要顧產婦，也要顧小孩，相關訓練課程一定要扎實，認證要嚴謹，尤其婦女產後情緒容易不穩定，月嫂一定要知道如何應對；議員吳進昌、陳韋曄和周玉琴等人也關心產後坐月子福利議題，盼婦幼局規劃近早上路。

婦幼局表示，正參考其他縣市方案規畫桃園方案，朝提供弱勢家庭免費時數方向努力，但目前不確定桃園月嫂的服務量能有多大，尚無法確定能照顧的弱勢族群有多廣。另外，月嫂還有訓練是否充足、資格由誰認證等問題，細節還要評估，預計3個月內有結果。

另外，婦幼局也開辦新住民月嫂培訓計畫，標案月初上網。局長杜慈容表示，此為就安基金補助計畫，預計培訓40名新住民成為月嫂，未來可望成為月嫂到宅服務的量能。