保護傳統工藝技術 竹市花燈、小木作登錄無形文化資產

新竹市擁有豐富文化資產，除了75處古蹟、歷史建築及紀念建築外，去年上半年新增登錄「花燈」為竹市傳統工藝，下半年則審議通過「小木作」作為文化資產保存技術，確保無形文化資產及保存技術能夠得到保護並持續傳承。

新竹市政府爭取文化部經費，於今年辦理「新竹市無形文化資產暨保存技術專業輔導計畫」，投入更多資源推動及落實文化資產的保存與維護工作，持續守護承載市民共同記憶的文化資產。

新竹市代理市長邱臣遠指出，文化資產保存法將文化資產分為有形文化資產與無形文化資產兩大類，其中無形文化資產進一步細分為傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗及傳統知識與實踐等5種類別。此外，該法將文化資產的保存及修復工作中必要的「保存技術及保存者」另以專章規範。

邱臣遠說，竹市去年上半年新增登錄「花燈」為竹市的傳統工藝，並認定近百歲高齡的藝師蕭在淦為保存者；下半年則審議通過「小木作」作為文化資產保存技術，並認定藝師莊傳興為保存者。目前，竹市已登錄無形文化資產三類9項及保存技術2項，透過輔導促進保存者與保存團體與公部門之間的合作。