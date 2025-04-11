大溪70件木藝融入豆乾特色 桃園大溪公會堂展期至10月12日

財團法人大嵙崁文教基金會於桃園大溪公會堂舉辦「那些人、那些事－下街三十七番地」展覽，由大溪和平老街上的協盛木器第三代及左右鄰居一起策畫，並集合過去及現在7位和平老街上的匠師們的70餘件作品或物件共同參展。

透過老照片、生活木器與訪談影片，帶領觀眾走入和平老街的歲月長廊，重溫一段文化變革、家族傳承，以及無數街坊鄰里的情感故事，展期至10月12日止。

大溪木器工藝擁有超過百年歷史，從木器興盛走向多元創作，協盛木器創立於1940 年，是大溪百年木器工藝發展長流的見證者。1960至1990年代更是大溪木器的興盛時期，今日的和平老街，日治時期稱為「下街」便是木器行的集聚地，那些在街角巷弄、工坊廠房間辛勤耕耘的匠師們，各個身懷絕技，他們是師徒、是鄰里，也是在時代流轉中留下痕跡的重要創作者。

本次展覽以「下街三十七番地」一帶為象徵座標，從一戶典型的木器行的視角出發，展出作品橫跨三代匠師創作，包括協盛木器第一代姚士英為孫子打造的童趣木馬、第二代姚逢時因應時代小家戶需求，當年即率先鑽研微型佛桌及創作多種現代簡約款式神桌供消費者選擇，及第三代姚世豪創作融合大溪豆干與陀螺元素，結合設計所創作的茶家具組及干樂椅，展現木器隨時代推移的發展演進與生活連結。