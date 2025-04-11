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竹北AI園區吸5千人恐塞車 縣府推勝利七八街2階單行道

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府為加速推動竹北市勝利七、八街第2階段(莊敬北路-自強北路)單行道，昨舉辦地方說明會。圖／縣府提供
新竹縣府為加速推動竹北市勝利七、八街第2階段(莊敬北路-自強北路)單行道，昨舉辦地方說明會。圖／縣府提供

因應AI 智慧園區廠商開始進駐，預計引入就業人數5456人，將帶來交通衝擊，新竹縣府為加速推動竹北市勝利七、八街第2階段(莊敬北路-自強北路)單行道，昨舉辦地方說明會，縣府說明，期盼共同加快推動第2階段單行道延伸至自強北路。

縣府交旅處昨天晚間在十興里民活動中心辦理地方說明會，說明會一開始先由交旅處的團隊進行勝利七、八街配對單行道工程進行簡報說明，並就莊敬七街橋增設前、後推動第2階段單行的利弊分析，提出兩大方案進行討論。

多名議員和民意代表、里長與在地居民等出席，就施工期間的交通管制、勝利國中師生可能受影響、是否新增涵洞等提出意見。

縣府交旅處表示，AI園區預計將引進就業人口約5456人，尖峰每小時將衍生交通量約3515至3725 PCU(小客車單位量)，今年先進駐約1500名員工，目前已在3月19日完成第1階段(莊敬一路到莊敬北路)配對單行道工程。  

自推行至今，大幅簡化莊敬一路與勝利七、八街路口號誌時相及車流動線，且改善路口壅塞瓶頸。經過調查，平日上午尖峰時段車流動線節省時間約40%至62%，行車時間大多可維持在3分鐘以內。 

交旅處進一步說明，第1階段單行已提升往涵洞方向行車效率，但由於勝利七、八街(莊敬北路-自強北路)皆仍維持雙向通行，故於莊敬北路口主要瓶頸點，仍存有車流轉向衝突問題，致勝利七、八街車道未能最佳化使用，期望藉由這次地方說明會，共同加快推動第2階段單行道延伸至自強北路。 

屆時全線開通後預期可提升莊敬北路與勝利七、八街路口運作效率41%至54%，讓交通動線更順暢外，也可將勝利七、八街(莊敬北路至自強北路)道路斷面重新配置，將人行動線、卸貨臨停及停車空間一併調整，達到改善車流順暢、降低事故風險、完善人行環境及提升行車安全目標。

縣府說明，期盼共同加快推動第2階段單行道延伸至自強北路。圖／縣府提供
縣府說明，期盼共同加快推動第2階段單行道延伸至自強北路。圖／縣府提供

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