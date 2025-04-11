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苗9線路面龜裂損壞嚴重 縣府將斥資2270萬重新刨鋪
苗栗縣南北向的縣道苗9線是後龍至竹南、造橋的交通要道，因長期使用，多處路段路面明顯出現龜裂損壞狀況，縣府經提報中央納入提升道路品質建設計畫，獲得補助、總經費2270萬，將重新刨鋪，預計4月底前發包、6月份可完工。
縣府交通工務處表示，苗9線起點位於苗14線路口，是後龍鎮聯絡苗栗市以及銜接竹南、頭份地區交通要道，除了可穿越台1線，道路由北往南沿著談文車站至後龍車站間的海線鐵路前行，途中經過五福大 橋、海寶國小，至大山國小附近可銜接國3大山交流道，再至後龍市區可通往鄰近鄉鎮市。
民眾反映既有道路路面老化及多處嚴重破損、龜裂、坑洞，甚至修補後又再次出現凹洞損毀，道路相當不美觀也影響交通安全；經現勘規畫重新刨鋪路段為苗9線5.3公里至6.9公里、7公里至9.5公里路面，總經費約2270萬元，預計4月底前發包、6月份可完工。
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