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可疑地籍異動 苗縣阻詐800萬不動產

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣警察局及苗栗縣地政處結合檢方成立「地政及檢警可疑地籍異動平台」，3月有2件成功攔阻不動產設定案例，縣長鍾東錦（前排中）昨予以肯定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣警察局及苗栗縣地政處結合檢方成立「地政及檢警可疑地籍異動平台」，3月有2件成功攔阻不動產設定案例，縣長鍾東錦（前排中）昨予以肯定。圖／苗栗縣政府提供

不動產詐騙案頻傳，苗栗縣警察局、地政處結合苗栗地檢署成立「可疑地籍異動平台」，2月成立以來成功攔阻2件不動產設定案，其中1件阻攔價值800萬元的不動產被騙走。縣長鍾東錦昨肯定成效，強調持續結合「地政、檢、警」三方力量，守護民眾財產。

苗栗縣地政及檢警可疑地籍異動平台通報機制為，各地政事務所在受理高風險設定案件時，主動向當事人關懷提問，如果發現可疑案件或人員時，立即通知警方協處，針對疑似詐騙案報請地檢署分案偵辦；檢方會視案情需要，函請地政事務所禁止處分登記，即時阻斷詐騙行為。

苗栗市、頭份市地政事務所3月各攔阻1件不動產設定異常案件，苗栗市地政事務所主任鄭月雲說，2月25日有民眾來辦理私人抵押權設定與預告登記，價值800萬元的土地建物擔保設定金額75萬元，清償要件為若一期不為清償視同全部到期，且債權到期未清償的話，抵押物將移轉給抵押權。

鄭月雲說，相關清償要件非常不利於當事人，審查時懷疑遭詐騙，隨即通報警方關懷提問，但當事人仍不認為自己被詐騙，案件暫停受理直到3月5日，當事者與家屬前往事務所釐清後，才恍然大悟遭騙趕緊放棄登記，保住800萬元不動產。

警方呼籲民眾，投資應循正當管道，若遇到標榜保證獲利、穩賺不賠等廣告標語，更應小心謹慎。如有疑慮自己是否遇到詐騙，可撥反詐騙專線165或撥110報案。

苗栗市 苗栗縣 詐騙

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