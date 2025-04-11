敬老愛心卡租電輔車 桃園不開放

桃園市敬老愛心卡每月800點目前可搭公車客運、計程車和台鐵，多位市議員呼籲市府跟進雙北，開放租借騎YouBike2.0E電輔車。市府回應，電輔車事故率是YouBike2.0單車4倍，加上60歲以上長者騎電輔車的風險是一般民眾4倍，暫不開放，但將列管研議。

議員林政賢說，YouBike 2.0E電輔車讓騎乘更輕鬆、省力，起伏較大的坡道也能輕鬆應對，適合鼓勵長者多外出使用，既然雙北都已開放騎乘2.0E扣敬老愛心卡點數，桃園沒理由不開放。

「難道要等到市長選連任才要納入政見？」市議員張曉筠、陳雅倫也認為，敬老愛心卡800點是否用於租借電輔車，討論超過1年尚未有明確結果，建議考慮分階段實施，不要再拖延。

社會局長陳寶民說，相關政策由交通局評估中。交通局長張新福說明，除了老人家騎乘2.0E電輔車風險較高，且電輔車數量僅占YouBike總數15%，若開放敬老愛心卡扣點，擔心「無車可借」更嚴重。

副市長王明鉅承諾積極研擬方案，將此案列管追蹤進度。

昨天議會工作報告，多名議員要求市府擴大敬老愛心卡使用範圍，社會局回應，敬老愛心卡預算從張善政市府上任初期2億多元，增加到今年的4.14億元，使用範圍擴大至台鐵、運動場館等；票卡點數補助為「自辦福利」，屬於非法定社會福利支出項目，必須考量財政負擔及政策初衷，多方評估研議。