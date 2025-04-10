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防範毒品進入校園 平鎮警規畫專責警力查緝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮警分局今上午辦理113年第2學期校園安全座談會。圖／平鎮警分局提供
桃園市平鎮警分局今上午辦理113年第2學期校園安全座談會。圖／平鎮警分局提供

桃園市平鎮警分局今上午辦理113年第2學期校園安全座談會，會議由分局長徐坤隆主持，此次會議廣邀平鎮區各級學校代表、分局相關業務單位人員及各校區所轄派出所所長共同參與，針對校園安全議題深入交流與討論，規畫專責警力加強查緝少年涉毒、校園毒品及新興毒品案件外，期望透過多方協力，共同守護學童與青少年的校園安全與成長環境。

徐坤隆表示，為落實政府推動的校園反毒政策，防範新興毒品滲入校園，平鎮警分局除規畫專責警力加強查緝少年涉毒、校園毒品及新興毒品案件外，更與各校建立互助互信的合作關係，共同建構完善的少年保護網絡，展現打造「無毒校園」的堅定決心。

另警方也高度關注毒品年輕化趨勢，特別是新興毒品經常偽裝成日常食品包裝，讓人難以辨識，極易因一時好奇而誤食上癮。為此，平鎮警分局將毒品源頭查緝與預防宣導列為重點工作，不僅加強執法力度，更主動彙整最新毒品樣態資訊，提供各級學校參考，期盼透過警校合作，共同營造一個有利青少年健康成長、安全無虞的學習環境。

此外，鑑於科技快速發展與網路資訊流通日益頻繁，警方特別加強識詐與反詐宣導，針對網路購物詐騙、虛擬遊戲詐騙及求職打工詐騙等常見手法詳細說明，幫助與會的校方代表深入了解詐騙模式與防範對策。警方也鼓勵校方將相關知識帶回校園分享，提升全校師生的防詐意識與應變能力。期盼透過全面性的宣導，將「全民識詐」理念深植校園，打造更安全、具防詐能力的教育環境。

警方表示，治安維護是警察機關責無旁貸的職責，未來將持續強化與轄內各級學校的密切合作關係，並期盼透過警校攜手，共同建立完善的預防機制，全面守護青少年與兒童的安全，營造安定安心的校園環境。

桃園市平鎮警分局今上午辦理113年第2學期校園安全座談會。圖／平鎮警分局提供
桃園市平鎮警分局今上午辦理113年第2學期校園安全座談會。圖／平鎮警分局提供

新興毒品 校園安全 詐騙

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