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祈福不擾民！桃園市首度納管宗教遶境 盼降低空汙噪音

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府制定「輔導宗教遶境活動作業要點」，鼓勵宮廟在舉辦遶境活動前主動申報與自主管理。圖／桃園市民政局提供
桃園市政府制定「輔導宗教遶境活動作業要點」，鼓勵宮廟在舉辦遶境活動前主動申報與自主管理。圖／桃園市民政局提供

宮廟祈福活動常因噪音、空汙引發民怨，桃園市政府制定「輔導宗教遶境活動作業要點」，率全國之先導入「自主檢核表」制度，鼓勵宮廟在舉辦遶境活動前主動申報與自主管理。目前要點已完成法制作業，今天發布施行。

市府指出，此制度並非為了限制宗教活動，而是提供明確指引與溝通平台，協助宮廟規畫更完善、符合時代需求的遶境行程，檢核內容涵蓋使用環保鞭炮車與電子音響、集中燒紙錢以降低空污與噪音，並強化交通與安全措施，期望將「祈福不擾民」落實為宮廟文化的新價值。

副市長蘇俊賓表示，新制度採「時間與區域限制」的管理方式，針對高密度住宅區公告為禁放爆竹區，並會依實際情形滾動修正，在保障宗教自由與居民權益之間取得平衡。

檢核表制度涵蓋遶境活動的各個環節，從路線與時間安排、活動內容（如施放鞭炮、煙火、燒香、紙錢）到環境維護與安全機制等，皆納入法規考量，呼籲宮廟在活動規畫之初即主動了解並配合執行，確保活動合法、平安、有序進行。

此外，市府也同步推動「宗教活動事前申報機制」，建立「事前審查、活動期間協助指揮與清潔維護、事後檢討機制」3階段管理流程，串聯民政、警察、消防、環保等局處與各區公所，強化橫向聯繫與資源整合，提升活動品質與市民觀感。

民政局表示，包括桃園景福宮、中壢仁海宮等地方指標性廟宇皆對新制度表示支持，認為有助宮廟提升自我管理，活動更加受到尊重與認同，市府未來也將陸續舉辦宣導說明會，協助宮廟熟悉流程與操作細節，落實制度精神。

桃園 機制 遶境

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