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竹市搜救犬Veca退役20人搶認養 落腳南投新家

中央社／ 新竹市10日電

新竹市消防局指出，搜救犬Veca日前退役，經專業領犬員審核與評估後，南投縣江姓小姐在20名申請者中脫穎而出，盼牠能在新飼主的照顧下，擁有快樂的退休新生活。

新竹市消防局今天發布新聞稿表示，Veca雖未曾實際投入救災任務，但在訓練過程都很努力與配合，感謝江小姐接手照顧Veca，讓牠在退役後仍能擁有充滿關愛的新生活。

Veca退役後的安置，消防局指出，經領犬員電訪、實地家訪及健康評估後，認為來自南投縣的江小姐擁有飼養經驗並具備穩定生活環境，最終在20名申請者中脫穎而出，成為Veca的新主人。

消防局表示，此次退役與認養安排，不僅展現對動物生命的尊重，也讓Veca能以另一種方式繼續陪伴人類，傳遞溫暖。

南投縣 新竹 認養

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