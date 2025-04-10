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敬老愛心卡開放租電輔車？ 桃園1理由暫不跟進

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市敬老愛心卡每月800點目前不可用於YouBike 2.0E。多位民代要求市府跟進雙北、盡速開放。本報資料照片
桃園市敬老愛心卡每月800點目前不可用於YouBike 2.0E。多位民代要求市府跟進雙北、盡速開放。本報資料照片

桃園市敬老愛心卡每月800點目前可搭公車客運、計程車和台鐵，多位市議員呼籲市府跟進雙北，開放用於YouBike 2.0E。市府回應，電輔車事故率是YouBike2.0單車4倍，加上60歲以上長者騎電輔車的風險是一般民眾4倍，因此暫不開放敬老愛心卡扣點數，將持續研議。

議員林政賢表示，YouBike 2.0E電輔車讓騎乘更輕鬆、省力，起伏較大的坡道也能輕鬆應對，充滿電情況下可騎80公里，特別適合鼓勵長者多外出使用，既然雙北都已開放騎乘2.0E電輔車扣敬老愛心卡點數，桃園沒有理由不開放。

「難道要等到市長選連任才要納入政見？」議員張曉筠、陳雅倫表示，敬老愛心卡800點是否能用於租借電輔車，討論超過1年至今尚未有明確結果，市府現在以安全疑慮為由拒絕開放讓人無法認同，如果暫時無法全面開放所有年齡層的長者使用，建議可考慮分階段實施，不要再拖延。

社會局長陳寶民表示，相關政策由交通局評估中。交通局長張新福指出，除老人家騎乘2.0E電輔車風險較高，目前電輔車數量僅占YouBike總數15%，若開放敬老愛心卡扣點，無車可借情形將更加嚴重。副市長王明鉅則承諾積極研擬方案，將此案列管追蹤進度。

對於多位議員要求市府擴大敬老愛心卡使用範圍，社會局表示，敬老愛心卡預算已從張市府上任初期2億多元增加到今年的4.14億元，使用範圍擴大至國道客運、公路客運、市區公車、愛心計程車、桃園機場捷運、台鐵、桃市運動場館等；票卡點數補助屬「自辦福利」，屬非法定社會福利支出項目，市府須考量財政負擔及政策初衷，是否納入更多使用範圍，將與相關局處進一步評估研議。

愛心 桃園機場 議員

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