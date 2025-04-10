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桃園南區淹大水 水務局：瞬間雨量過大導致災情

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今天上午降下傾盆大雨，多處積淹水，市府上午11時災害應變中心三級開設，市長張善政（右）也關心淹水災情。圖／桃園市水務局提供
桃園今天上午降下傾盆大雨，多處積淹水，市府上午11時災害應變中心三級開設，市長張善政（右）也關心淹水災情。圖／桃園市水務局提供

鋒面過境，桃園今天上午9時起降下豪雨，台鐵中壢到埔心因軌道淹水一度停駛，八德區也有地下涵管工人遭大水沖走，全市總計38處傳積淹水災情；桃園市府上午11時三級災害應變中心開設，水務局指災情是瞬間雨量過大導致。

台鐵公司表示，內壢至富岡間軌道積水11時53分消退，雙向恢復通行，12時10分取消緊急接駁，災情總計影響23列次，總延誤時間168分鐘，約5210名旅客受影響，可辦理退換票，定期票效期則延長一天。

水務局指出，依中央氣象署與水務局雨情資訊顯示，桃園全市今天上午全在豪雨警戒範圍，八德、平鎮、楊梅、龍潭、大溪，平鎮與楊梅7區陸續發生強降雨，因瞬時雨量過大，傳出38件積淹水災情，已由開口廠商處理。

桃園市三級應變中心開設，市長張善政也前往應變中心了解災情，責成相關單位留意興建中工程與地下道警示系統，移動式抽水機也要待命，確保排水系統運作順暢。

水務局表示，桃園易淹水地區包括興邦路口、自強三路及自強七路口、吉林三路及松江南路口、蘆竹區中興區208號、桃鶯路及興隆街口與茄苳路91巷，已預布15部抽水機，另備妥1.1萬個沙包、28部抽水機等資源因應可能災情。

桃園 淹水 雨量

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