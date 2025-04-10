快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

竹市補助遷移更換熱水器 一般住戶最高3000元

中央社／ 新竹市10日電

新竹市政府今天表示，今年初辦理燃氣熱水器遷移或更換補助，目前尚有餘額，鼓勵民眾若家中瓦斯熱水器設置位置或種類不當可申請補助，一般民眾每戶最高補助3000元。

竹市府今天發布新聞稿指出，今年元旦起推動燃氣熱水器遷移或更換補助，低收入戶每戶最高補助新台幣1萬5000元，一般民眾每戶最高補助3000元，若實際金額未達補助上限，以實際金額核銷。

若有補助需求，竹市府表示，可向新竹市消防局提出申請，經診斷符合補助條件者，將通知民眾進行熱水器的遷移或更換；施工完畢後，檢附發票（收據）及相關文件、相片辦理核銷及補助撥款。

新竹市消防局指出，每戶補助以1次為限，若為低收入戶申請，須檢附低收入戶證明影本供查驗，經費有限，呼籲民眾把握機會。

消防局表示，為防範一氧化碳中毒，應謹記熱水器使用安裝5要訣，分為保持通風、選用有國家標準（CNS）檢驗合格標示的熱水器、室內安裝強制排氣式熱水器、合格安裝、定期檢修。

低收入戶 新竹 熱水器

延伸閱讀

邱臣遠籲跨黨派支持 盼中央880億特別預算盡速通過

農藥空瓶亂丟恐釀毒害汙染 竹市環保局推回收換好禮

竹市府補助熱水器遷移或更換 一般住戶最高補助3000元

竹市里長陪里民拿回連署書 罷團指不中立擬告發

相關新聞

好慘！桃園大暴雨 白車卡地下道「幾乎滅頂」畫面曝光

桃園今下起大暴雨平鎮區環南路地下道，今上午9點54分許也淹水且幾乎一輛車要滅頂，其中43歲的吳姓駕駛開車下去後，車子幾乎...

平鎮測得45毫米時雨量…桃園釀38處災情 1涵管工人下落不明

鋒面過境，桃園今天上午9時許降下傾盆大雨，釀中壢以南地區水災，除台鐵中壢至埔心段停駛，市區也傳38處積淹水，副市長王明鉅...

桃園強降雨…忠貞市場正式營運卻要「水中採購」慘況曝 市府緊急排水

桃園市忠貞市場獨特滇緬美食遠近馳名，過去占用道路，環境髒亂問題嚴重，今臨時市場正式試營運，不過適逢今強降雨，導致一度積水...

苗栗桐花祭系列活動來囉！ 4月19日至5月11日 遊苗栗賞桐趣

又到了桐花盛開的季節，苗栗縣政府今年與5鄉鎮市聯合舉辦「2025苗栗桐花祭小旅行」活動，今天上午在縣府舉辦宣傳記者會，宣...

敬老愛心卡開放租電輔車？桃園1理由暫不跟進

桃園市敬老愛心卡每月800點目前可搭公車客運、計程車和台鐵，多位市議員呼籲市府跟進雙北，開放用於YouBike 2.0E...

桃園南區淹大水 水務局：瞬間雨量過大導致災情

鋒面過境，桃園今天上午9時起降下豪雨，台鐵中壢到埔心因軌道淹水一度停駛，八德區也有地下涵管工人遭大水沖走，全市總計38處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。