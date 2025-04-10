喜迎「觀音佛祖巡迴媽」駐駕 慈航蘆竹文藝季27日登場

桃園市蘆竹區誠聖宮喜迎新北市林口區竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」，將於4月27日遶境祈福並駐駕，當天開始到5月4日在誠聖宮舉辦為期7天的「慈航蘆竹文藝季」，集結遶境祈福、藝陣文化、傳統戲曲和在地美食等元素，盼促進民俗傳承與藝文活絡。

文藝季首日4月27日以「喜迎巡迴媽遶境」為主題，上午8時至下午1時將在廟埕舉辦青春派對，同時免費供應萬人「平安飯擔」，預計吸引上萬信眾共餐祈福。晚間6時起，廟埕辦桌饗宴隆重登場，主打「黑桃豬！竹林山珍饌黑豬宴」，並搭配花鼓隊、LED舞獅、布袋戲偶走秀等表演。

4月28日至30日連續三天推出「蘆竹好戲」系列，展現傳統戲曲與現代社區文化的融合。5月1日舉辦「愛‧藝起來」社區表演，邀請學校藝技隊與社區辣媽團參與。5月2日的「國際客來傳藝晚會」將邀請客家歌手及東南亞民俗藝陣團體，呈現多元文化交流。

5月3日晚間壓軸由明華園總團重金演出大戲「鴨母王」，為文藝季推向高潮。最後一日5月4日則安排「巡迴媽移駕爐主厝」遶境活動，晚間以「群星音樂晚會」為整場活動畫下句點。

本次活動由蘆竹區農會、誠聖宮與坑子外坪位慶典委員會共同籌辦。誠聖宮主委劉勝全表示，巡迴媽過頭輪值活動為桃園市定民俗文化，每9年一輪，今年輪值至坑子外坪位，是全庄的大事，盼透過巡駕儀式與連續7天7夜的文化展演為地方祈福。