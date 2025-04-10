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卸任民眾黨苗栗縣黨部主委 馮啟彥嘆：政治是很複雜的
民眾黨中央委員會昨（9日）通過新任地方黨部主委名單，其中苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任；對此，身為外科醫師的原縣黨部主委馮啟彥表示，雖然對台灣政治感到失望，但未來他只是退居幕後，不會退黨，將是民眾黨永遠的志工。
馮啟彥透過臉書表達「謝謝大家的關心，我尊重黨中央的決定，也祝福新任地方主委們，我的心仍與民眾黨及柯P同在！」他並說，「政治是很複雜的！當醫師單純多了！你努力救的每個人都會跟你說謝謝，政治是努力了半天，卻常被人開駡！但是每個人都還是要去關心政治啊，畢竟這跟你我每天的生活都有關！」
馮啟彥是從高雄主委轉任苗栗主委，在苗栗已超過3年時間。「原本我就不是政治咖！」他說，當初是挺恩師柯文哲參選大位才加入民眾黨，但政治很複雜，雖然柯主席受難了，也請大家不要因為換了主席就忘了柯文哲，第三勢力不能消失，要持續關心政治。
馮啟彥說，以後只是退居幕後，不會退黨，將是民眾黨永遠的志工，也可以多點時間專注醫療，開刀救人累積功德；同時也期盼賴香伶出任主委後，繼續深耕苗栗，並擴大民眾黨在苗栗的影響力。
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