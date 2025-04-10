桃園強降雨…忠貞市場正式營運卻要「水中採購」慘況曝 市府緊急排水

桃園市忠貞市場獨特滇緬美食遠近馳名，過去占用道路，環境髒亂問題嚴重，今臨時市場正式試營運，不過適逢今強降雨，導致一度積水到腳踝，有民眾抱怨排水不良，桃園市副市長蘇俊賓表示，因過去這邊位有排水溝，今天風雨剛好壓力測試看還有哪些要加強。

平鎮區公所回應，目前公所開挖正在施做水溝蓋，因新設水溝尚未完成，與舊溝系統未完全聯接導致上午強降雨排水湧入造成工區積水，在上午11點有請施做廠商使用抽水機將積水排入原有道路側溝排放解決積水問題。

公所說，預計下周開始施作連接至中龍街口新設水溝部分，期間會以抽水機解決積水狀況；屆時會將現有臨時市場旁的新溝銜接中龍街排水系統，並部分分流至前龍街，解決臨時市場與停車場排水問題。

忠貞市場過去許多攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上擺攤，並占用國有土地，造成環境與交通亂象。桃園市經發局推動改善計畫，斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地，規畫設置臨時市場，先前已試營運，今正式營運。

蘇俊賓今逐攤發送發財金祝賀攤商生意興隆，並與攤商交換意見表示，他說，為改善忠貞市場過去空間、動線、交通車流，及消防安全疑慮，市府積極推動環境改善及整體商圈轉型，盼能提供攤商更穩定的經營環境，吸引更多人潮走進忠貞市場。

不過今強降雨造成積水，民眾與攤商都在水中採買及工作，有攤商反映攤位上方雨遮處有縫隙，雨會濺到攤位。

蘇俊賓說，市場還沒做之前就沒有排水溝，的確要加強，今天瞬間風雨大，剛好是最好的壓力測試，對於市場內屋簷要延伸、迎風面是否要補強，甚至是特定角落低窪地區排水，結合路邊排水溝設置這些都有強化空間，已第一時間都去收集聲音，盡快補強。