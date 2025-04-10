影／因應美國關稅挑戰 桃竹苗攜手研擬對策
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政今天邀請新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐及桃園產業界進行研討對談因應對策，張善政期待在挑戰下持續打造桃竹苗大矽谷供應鏈，出席的桃園市中小企業協會理事長蔡易潔也喊話中央與地方合作，不能只鼓勵企業出走到美國，而是要培育人才打造台灣堅實的產業供應鏈。
張善政強調，目前有90天的喘息期，在穩定短期營運的同時，應以長期戰略為出發，積極推動各面向的輔導措施，這次研討會展現桃竹苗三地攜手合作的決心，通過區域整合、促進產業互動與協同發展，持續接軌中央政策，支持在地企業與確保勞工權益，未來進而拓展海外商機，進行市場多元布局。
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