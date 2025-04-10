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影／因應美國關稅挑戰 桃竹苗攜手研擬對策

攝影中心／ 記者潘俊宏／桃園即時報導
面對美國提高關稅政策挑戰，桃竹苗縣市首長今天與產業進行研討對談因應對策，許多產業界持手板進入表達心聲。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃竹苗縣市首長今天與產業進行研討對談因應對策，許多產業界持手板進入表達心聲。記者潘俊宏／攝影

面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政今天邀請新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐及桃園產業界進行研討對談因應對策，張善政期待在挑戰下持續打造桃竹苗大矽谷供應鏈，出席的桃園市中小企業協會理事長蔡易潔也喊話中央與地方合作，不能只鼓勵企業出走到美國，而是要培育人才打造台灣堅實的產業供應鏈。

張善政強調，目前有90天的喘息期，在穩定短期營運的同時，應以長期戰略為出發，積極推動各面向的輔導措施，這次研討會展現桃竹苗三地攜手合作的決心，通過區域整合、促進產業互動與協同發展，持續接軌中央政策，支持在地企業與確保勞工權益，未來進而拓展海外商機，進行市場多元布局。

面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（中）今天邀請新竹縣長楊文科（左一）、新竹市代理市長邱臣遠（左二）、苗栗縣副縣長邱俐俐（右二）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（中）今天邀請新竹縣長楊文科（左一）、新竹市代理市長邱臣遠（左二）、苗栗縣副縣長邱俐俐（右二）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（中）今天邀請新竹縣長楊文科（左一）、新竹市代理市長邱臣遠（左二）、苗栗縣副縣長邱俐俐（右二）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（中）今天邀請新竹縣長楊文科（左一）、新竹市代理市長邱臣遠（左二）、苗栗縣副縣長邱俐俐（右二）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（中）今天邀請新竹縣長楊文科（左一）、新竹市代理市長邱臣遠（左二）、苗栗縣副縣長邱俐俐（右二）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（中）今天邀請新竹縣長楊文科（左一）、新竹市代理市長邱臣遠（左二）、苗栗縣副縣長邱俐俐（右二）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（右二）今天邀請新竹縣長楊文科（左二）、新竹市代理市長邱臣遠（右一）、苗栗縣副縣長邱俐俐（左一）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影
面對美國提高關稅政策挑戰，桃園市長張善政（右二）今天邀請新竹縣長楊文科（左二）、新竹市代理市長邱臣遠（右一）、苗栗縣副縣長邱俐俐（左一）及桃園產業進行研討對談因應對策。記者潘俊宏／攝影

張善政 新竹 美國 關稅

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