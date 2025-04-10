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果陀新竹FUN青輕劇場 青年文化幣最低250元可欣賞演出

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
果陀劇場營運長葉向華表示，今年由臺灣知名表演團隊策畫全新節目內容，希望持續累積新竹的青年朋友觀眾，並新增親子熱愛的音樂劇節目，呈現豐富的藝術饗宴。圖／縣府提供
果陀劇場營運長葉向華表示，今年由臺灣知名表演團隊策畫全新節目內容，希望持續累積新竹的青年朋友觀眾，並新增親子熱愛的音樂劇節目，呈現豐富的藝術饗宴。圖／縣府提供

新竹縣政府文化局主辦、果陀劇場承辦的「2025果陀新竹FUN青輕劇場」自去年推出深受觀眾喜愛，今年5月16日到6月22日將再度於新竹縣政府文化局演藝廳及實驗劇場推出，每場都有文化幣青年席位，最低只要250元起。

楊文科指出，果陀劇場已是第2年承辦「2025果陀新竹FUN青輕劇場」，讓青年朋友感受到劇場及表演藝術的魅力，他期待文化能量持續向下扎根，並鼓勵青年、青少年一起使用文化幣，欣賞高水準表演。文化部近年積極推動「文化幣」培養藝文消費人口，今年起更試辦13至15歲發放600點文化幣，希望帶動青年觀眾探索多元的藝文活動。

文化局長朱淑敏表示，這場專為新竹人量身打造的「2025果陀新竹FUN青輕劇場」，特邀三大團體參與演出，有豐富有趣的脫口秀演出、參與巴黎文化奧運的馬戲節目、國際知名家庭音樂劇，每場節目都有文化幣青年席位，最低只要250元起，就能走進劇場享受精彩演出。

果陀劇場營運長葉向華表示，今年由台灣知名表演團隊策畫全新節目內容，希望持續累積新竹的青年朋友觀眾，並新增親子熱愛的音樂劇節目，呈現豐富的藝術饗宴。

首先登場的是「卡米地喜劇俱樂部」，連續三場呈現不同風格的脫口秀，包括全女性陣容的「夏始女聲」、熟男喜劇「火三笑子」，以及漫才之夜「搞笑拼盤最Hito」，讓觀眾體驗喜劇魅力。接續由「Eye Catching Circus 創造焦點」演出登上 2024 巴黎文化奧運的國際舞台的「金剛芭比」，及探索雜耍者內心世界的精彩作品「控制狂」。

壓軸登場的是「AMcreative安徒生和莫札特的創意」帶來韓國原創授權的中文版音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」以華麗舞台及聲光效果打造震撼的家庭娛樂體驗，音樂劇啟售大受歡迎，購票請上KKTIX及TixFun售票網。更多活動資訊，請上新竹縣政府文化局官網及粉絲專頁查詢。

果陀劇場已是第2年承辦「2025果陀新竹FUN青輕劇場」，讓青年朋友感受到劇場及表演藝術的魅力。圖／縣府提供
果陀劇場已是第2年承辦「2025果陀新竹FUN青輕劇場」，讓青年朋友感受到劇場及表演藝術的魅力。圖／縣府提供
這場專為新竹人量身打造的「2025果陀新竹FUN青輕劇場」，特邀三大團體參與演出。圖／縣府提供
這場專為新竹人量身打造的「2025果陀新竹FUN青輕劇場」，特邀三大團體參與演出。圖／縣府提供

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