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苗栗桐花祭系列活動來囉！ 4月19日至5月11日 遊苗栗賞桐趣

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
2025苗栗桐花祭系列活動將從4月19日到5月11日展開，上午縣府舉辦宣傳記者會邀請全國民眾遊苗栗賞桐趣，體驗客庄人文風情。記者吳傑沐／攝影
2025苗栗桐花祭系列活動將從4月19日到5月11日展開，上午縣府舉辦宣傳記者會邀請全國民眾遊苗栗賞桐趣，體驗客庄人文風情。記者吳傑沐／攝影

又到了桐花盛開的季節，苗栗縣政府今年與5鄉鎮市聯合舉辦「2025苗栗桐花祭小旅行」活動，今天上午在縣府舉辦宣傳記者會，宣告賞桐系列活動從4月19日到5月11日展開，邀請全國民眾遊苗栗賞桐趣，體驗客庄人文風情。

苗縣府表示，今年與苗栗市、造橋鄉、三義鄉、銅鑼鄉、南庄鄉公所辦理桐花系列活動，其中文化觀光局於4月20日在造橋鄉公所旁停車場及口山步道開啟序幕，舉辦「桐趣行尞苗栗」主場活動，結合了山林、步道、客家桐花與地方農特產業，安排在地客家藝文團體演出、手作體驗及客語闖關遊戲，還有15攤的小農市集，並於口山步道南側登山口，邀請街頭藝人表演等。

5個鄉鎮公所則推出桐花小旅行，包括造橋鄉公所4月20日結合「桐趣行尞苗栗」主場活動，於口山步道舉辦2梯次「桐花小徑漫步走讀」；三義鄉公所4月19日在三義鄉五穀宮及桐花走廊舉辦的「三義緣木賞桐」；銅鑼鄉公所4月26日在客家文化館及好客公園辦理「好客桐花祭-花落五月雪」；苗栗市公所5月3日於功維敘旅客服務中心舉辦「貓裏桐花小旅行」，以及南庄鄉公所5月10日、11日在南庄遊客中心辦理「桐花音樂節」。

文觀局長林彥甫指出，4月20日文化觀光局辦理的「桐趣行尞苗栗」活動，在口山步道也安排深度體驗桐花之旅，導覽活動免費參與，上、下午各一場共計40人，報名時間從4月10日下午2點起至4月18日12點止，額滿為止。

林彥甫說，參加苗栗桐花祭活動還有好康可以拿，活動當天只要在小農市集2間不同攤位不限金額消費，即可兌換限量超商現金禮券；也可在苗栗玩透透貼文上傳當天活動照片，可兌換限量在地特色伴手禮，數量有限，送完為止。

南庄 客家文化 桐花祭 賞花

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