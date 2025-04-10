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平鎮測得45毫米時雨量…桃園釀38處災情 1涵管工人下落不明

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今天上午9時許降下傾盆大雨，釀中壢以南地區水災，除台鐵中壢至埔心段停駛，桃園火車站滿是人潮，市區也傳38處積淹水。記者陳俊智／攝影
桃園今天上午9時許降下傾盆大雨，釀中壢以南地區水災，除台鐵中壢至埔心段停駛，桃園火車站滿是人潮，市區也傳38處積淹水。記者陳俊智／攝影

鋒面過境，桃園今天上午9時許降下傾盆大雨，釀中壢以南地區水災，除台鐵中壢至埔心段停駛，市區也傳38處積淹水，副市長王明鉅以責成水務局與各公所應變。

大雨來得突然，桃園市水務局今早近11時在平鎮區「滿庭芳」雨量觀測站測得45毫米時雨量，該區24小時累積雨量已達106毫米。中央氣象署則在楊梅區「茶改場」雨量觀測站測得30毫米以上時雨量，目前累積雨量達107.5毫米。

台鐵中壢至埔心段因積淹水超過軌面，南北雙向停駛，誤點最長超過40分鐘。台鐵已啟動緊急接駁，目前由桃園客運派車，往返桃園至內壢、桃園至中壢、內壢至中壢、中壢至富岡4條路線。

大雨在桃園造成多處災情，水務局統計全市目前38處積淹水，消防局也接獲八德區有地下纜線工程工人被水沖走，目前人尚未尋獲，副市長王明鉅已指示水務局與各公所掌握轄區災情與應變。

中壢 工安 暴雨 桃園 雨量

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