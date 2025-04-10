聽新聞
0:00 / 0:00
平鎮測得45毫米時雨量…桃園釀38處災情 1涵管工人下落不明
鋒面過境，桃園今天上午9時許降下傾盆大雨，釀中壢以南地區水災，除台鐵中壢至埔心段停駛，市區也傳38處積淹水，副市長王明鉅以責成水務局與各公所應變。
大雨來得突然，桃園市水務局今早近11時在平鎮區「滿庭芳」雨量觀測站測得45毫米時雨量，該區24小時累積雨量已達106毫米。中央氣象署則在楊梅區「茶改場」雨量觀測站測得30毫米以上時雨量，目前累積雨量達107.5毫米。
台鐵中壢至埔心段因積淹水超過軌面，南北雙向停駛，誤點最長超過40分鐘。台鐵已啟動緊急接駁，目前由桃園客運派車，往返桃園至內壢、桃園至中壢、內壢至中壢、中壢至富岡4條路線。
大雨在桃園造成多處災情，水務局統計全市目前38處積淹水，消防局也接獲八德區有地下纜線工程工人被水沖走，目前人尚未尋獲，副市長王明鉅已指示水務局與各公所掌握轄區災情與應變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言