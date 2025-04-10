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桃園觀音灰渣處理場逾13年將採ROT整修 功能升級

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市觀音灰渣處理廠使用逾13年，環保局正上網招標整修。圖／環保局提供
桃園市觀音灰渣處理廠使用逾13年，環保局正上網招標整修。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，觀音灰渣處理場2011年營運至今，設備使用年限將屆，為持續推動環境永續發展並提升資源回收再利用效能，灰渣處理場後續要採ROT（民間投資整建營運），已上網召標徵業者參與規畫設計、投資改建及後續營運管理。

環保局長顏己喨表示，桃園市每年焚化垃圾產出約6萬噸的底渣，處理後可回收金屬與轉製建築再生粒料，作為磚品、道路基材或工程CLSM（控制性低強度回填材料）使用。藉由與民間促參合作模式，除了掌握底渣資源化產品的來源、流向及去處外，還能優化灰渣處理效率。

觀音灰渣處理場營運至今已逾13年，相關設備使用年限將屆，為維持設施穩定運作並因應未來處理需求，亟需更新設備。海資處長呂明錡表示，觀音灰渣處理場預計明年10月初起改建，包括全面更新底渣再利用廠設施、廢水處理系統、監視設備及電動柵門等，改建為逐步更新，不影響處理灰渣工作。

灰渣處理場除了按境部相關規定設置，並持續強化污染防制及場區環境維護管理，改建完成後，將具備底渣再利用、飛灰穩定化物掩埋及緊急廢棄物暫置等多元功能，朝智慧化與高效能處理設施邁進。

海資處表示，改建工程已在3月26日公告招標，相關資訊可上財政部促進民間參與公共建設資訊網查詢。環保局指出，透過導入ROT模式，引進民間創新技術與管理機制，不僅可以提升公共服務品質，更能減輕財政負擔，實現政府、民間與市民三方共贏，落實循環經濟核心理念。

桃園 環保局長 觀音

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