農藥空瓶亂丟恐釀毒害汙染 竹市環保局推回收換好禮
農藥空瓶即使少量殘留仍具毒性，不僅汙染土壤與水源，農作物吸收也會影響生態系統，導致生物大量死亡。為推廣「三沖三洗」回收流程，新竹市環保局透過空瓶換好禮方式，鼓勵農民清洗回收農藥空瓶，兌換好禮包括衛生紙、洗碗精等。
新竹市環保局表示，農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收活動自2018年開辦至2024年，獲得民眾熱烈支持與認同，共計辦理49場次，累計回收農藥空瓶5962公斤、提神飲料玻璃空瓶7568公斤，參加回收人數超過1588人次。
環保局表示，今年春季回收活動將於4月16日及5月14日9時至11時舉行，地點分別為新竹市農會及內湖辦事處。民眾可在活動當日攜帶農藥空瓶，每1公斤兌換蒲公英衛生紙（110抽/包）一份，每3公斤可兌換好禮三選一，包括清淨海環保洗碗精（1000ml）一瓶、竹市農會50元商品券一張、益生菌培養土（20公斤裝）一份。
提神飲料玻璃空瓶每10公斤兌換好禮三選一，包括蒲公英衛生紙（12入/串）一份、益生菌培養土（20公斤裝）一份、竹市農會50元商品券二張。每位民眾限兌換二份好禮，數量有限，兌完為止。
每年都會參加回收活動的王伯伯分享，透過活動了解到農藥空瓶不能隨意丟棄，而應依照「三沖三洗」的作業流程進行回收，他會將使用過的農藥空瓶沖洗三次，並將清洗水倒回空瓶中充分利用，確保殘留的農藥完全去除後再進行回收，感謝環保局推出農藥空瓶回收活動，不僅讓他更加重視環保，也積極向身邊的鄰里、親朋好友宣傳活動，邀請大家一起加入守護環境的行列。
環保局提醒，民眾落實正確回收，可以避免造成環境汙染，不僅有助於提高整體環境品質，也能提升節能減碳效益。同時提醒民眾，清潔後的空瓶需妥善收集，送至指定的回收點，如農會、清潔隊或回收商回收，且應避免將農藥容器混入一般回收物，以確保回收分類的安全性，進而避免對回收人員造成潛在危害。
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