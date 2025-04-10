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桃園管制遶境噪音 預計16日上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。示意圖與事件人物無關。記者陳俊智／攝影
桃園市府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。示意圖與事件人物無關。記者陳俊智／攝影

桃園市府管制宗教慶典煙火噪音，訂定「輔導宗教遶境活動作業要點」，並設計檢核表要求宮廟自主管理，但近日已進入廟會活動高峰，許多宮廟不見規定出爐，民代也關切如何管制未立案宮廟；民政局昨表示，預計16日發布要點，登記在案與未登記都適用。

為減少燃放爆竹煙火噪音影響民眾生活品質，桃園市府去年開始研議輔導宗教遶境活動作業要點，將全市52處密集住宅區納入噪音管制區，全天候禁止燃放高空煙火，違者可依噪音管制法開罰。

不過，4、5月正是廟會遶境活動高峰，許多宮廟緊鑼密鼓籌備遶境進香，卻還不見相關辦法細節，有宮廟擔心規畫好的路線因要點突然上路得緊急調整，更擔心誤闖「雷區」挨罰，多名民代則盼市府在傳統宗教活動與民眾生活品質之間找到平衡點，不要過度管制。

市議員黃敬平說，桃園不少宮廟緊鄰社區大樓，甚至旁邊就是醫院，建議針對人口高密度住宅區的界定標準要明確，並詳細告知各宮廟遵循，否則無所適從。

議員謝美英也提到，市府檢核對象只有310家立案宮廟，但桃園未立案神壇、宗教聚會所與未登記寺廟多達2681家，應加強宣導。

副市長蘇俊賓表示，52處人口密集處會表列呈現，明確禁止何處不能燃放高空煙火，相關規定去年就開始協調，宮廟多半表示能接受，會盡量在傳統宗教文化與民眾生活品質之間找到平衡點。

民政局也說明，輔導宗教遶境作業要點預計16日實施，主要是整合各行政機關對遶境活動的管制辦法，讓民眾能一目了然，違規或違法行為回歸業管單位裁處。並強調即使是未立案宮廟，申請遶境路權時，也必須檢附自主檢核表，代表知悉相關規定。

至於市府宣示要納入噪音管制區的52處人口密集社區，環保局指出，已修正相關條文，本月初剛結束預告，相關意見還在整合，預計下周送環境部核備。

噪音 桃園 遶境

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