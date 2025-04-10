無牌車占道路 苗警加強查報移置

為取締無牌車輛占用公共空間，苗栗縣警察局昨表示，持續加強查報停放道路的無牌及廢棄車輛，尤其鎖定社區周邊、修車廠附近及資源回收業旁道路等占用熱點，違者最高可處1萬800元罰鍰，並移置保管車輛、扣繳牌照，民眾若發現違規車輛可撥110通報。

根據統計，苗栗縣警方去年舉發無牌等牌照違規並經移置保管車輛有141件，今年1到3月也取締25件。依據道路交通管理處罰條例規定，汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車者，可處3600元至1萬800元罰鍰，車輛並當場移置保管及扣繳其牌照。

縣警局交通隊指出，無牌車輛占用道路，不僅破壞停車秩序，更影響其他用路人的權益，警方配合縣府政策，將持續查處違規車輛，並依法處以罰款及移置保管。除了積極巡查占用熱點道路，還有路邊停車格、住宅騎樓人行道等道路範圍，也會一併巡檢。

車主領車時須繳納移置費及保管費，大型重型機車以外的機車移置費100元、保管費每日50元；小客（貨）車及大型重型機車移置費600元，保管費每日100元。

另，部分民眾反映鄉鎮公所免費停車場內停車格也遭報廢無牌車占用，交通隊強調，停車場非道路用地，由權責公所與環保局處置，呼籲車主務必依法辦理車輛登記並懸掛號牌，勿占用公共空間。